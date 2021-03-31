Beşiktaş’tan MHK'ya Halil Umut Meler tepkisi: ‘Tarihte eşi benzeri görülmemiş’

Beşiktaş Kulübü, ligde Kasımpaşa ile oynayacakları maça hakem Halil Umut Meler'in atanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü, Merkez Hakem Kurulu'nun Kasımpaşa ile oynayacakları maça atadığı hakem Halil Umut Meler hakkında sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynadığımız maçta da görevli olan Halil Umut Meler’i atamıştır.

Merkez Hakem Kurulu’nun Halil Umut Meler’i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır.

Merkez Hakem Kurulu’ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz!"