Şenol Güneş: Belki de oyuncular maçta koronavirüslü oynadı

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ay Yıldızlılar'da koronavirüs testleri pozitif çıkan oyuncularla ilgili konuştu ve "Belki de oyuncalar maçta koronalı oynadı" dedi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'da koronavirüs testleri pozitif çıkan oyuncu sayısıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Şenol Güneş gazetecilerle, bugün internette Zoom platformu üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi.

'Toplamda 7 puan iyi'

2022 Dünya Kupası elemelerinde oynanan üç maçta alınan 7 puanın toplamda iyi olduğunu belirten Güneş, buna karşın Letonya beraberliğinin herkesi mutsuz ettiğini ve üzdüğünü söyledi. Fakat Güneş, bu beraberlik nedeniyle toplumda sevgisizliği ve şiddeti körüklemenin yanlış olduğunun da altını çizdi.

'Seyahatten sandılar'

Letonya maçında zihinsel ve fiziksel bir düşüş yaşadıklarının altını çizen Güneş, "Letonya öncesi Norveç ile İspanya'da oynadık. İspanya dönüşü bazı oyuncularımız jet lag yüzünden olduklarını söyledi. Ancak bu nedenle yorgun olduklarını düşünen oyuncularımız belki de korona olduklarının farkında olmadı. Kendilerine 'Madem ki halsizdiniz, niye söylemediniz' dedim. Onlar da 'Hocam seyahatten yorgunuz diye düşündük' dediler" dedi.

'6 tane korona testi yaptırdık'

Toplam 6 test yaptıklarını ve maçlardan önce kadroya çağırdıkları 23 oyuncunun da başlangıçta bir sıkıntısı olmadığını anlatan Güneş, "Maçtan önce yapılan UEFA testlerinde negatif çıktılar ama maçtan sonra yapılan testlerde bazı oyuncular pozitif çıktı. Belki maçta oyuncu pozitifti. Bilmiyoruz yani. Vida olayında olduğu gibi. Maçtan önce negatif çıkan oyuncular maçtan sonra pozitif çıktı" dedi.

'Bu üç oyuncudan yansımış olabilir'

Şüpheleri gidermek için İspanya'da kan testi de yaptırdıklarını kaydeden Güneş, "Ama işte maçtan sonra Taylan Antalyalı, Emre Kılınç gibi bir çok oyuncuda pozitif çıktı. En başta İrfan Can, Nazım ve Zeki Çelik'te çıktı. Bu üçü aynı gruptaydı. Onlardan yansımış olabilir" dedi.

'Cenk Tosun'un bir tepkisi olmadı'

Cenk Tosun'un ihmalkâr davranan takım arkadaşlarına çok kızdığı yönündeki bilgileri de teyit etmeyen Güneş, "Letonya maçı öncesi konuştuk. Oynamak istediğini söyledi. Ben de oynatmayı planlıyordum ama konuşmamızdan 2 saat sonra testi pozitif çıktı. Arkadaşlarına tepki gösterdiği konusuna gelince... Böyle bir şey olmadı. Bana yansıyan bir şey olmadı" diye konuştu.

'Sadece bir futbolcu aşı oldu'

Futbolculara aşı önceliği için çok uğraştıklarını anlatan Güneş, "Futbolcular aşı olamıyor. Onu çok zorladık. Yaştan dolayı. Sadece Ozan Kabak oldu. Bir rahatsızlığı var ondan ötürü İngiltere'de oldu. Ben de yaşımdan dolayı oldum" dedi.

'Küme düşmenin kaldırılması yanlıştı'

Pandemi koşullarına rağmen Süper Lig'in bu sezon küme düşürmenin kaldırılarak 21 takımla oynanması konusunda da fikirlerini paylaşan Şenol Güneş, bu konudaki itirazlarına uygulamaya geçildikten sonra TFF tarafından da hak verildiğini söyledi.

Güneş, "Takım sayısının artması yanlıştı. Küme düşmenin kaldırılması yanlıştı. Sezon planlamamız yanlıştı. Sezon planlaması Temmuz sonunda başlasaydı en az 3 hafta kazanırdık. Şimdi kupayı nereye koyacaklarını bilmiyorlar. Bir gün de benden istiyorlar. Ben de olsun dedim. Derin düşünmüyoruz'' şeklinde konuştu.

'Türkiye'de kulüp çalıştırmam'

Emeklilik planlarına dair bir soruyu da yanıtlayan Güneş, yaşının belli olduğunu ama enerjisinin çok yüksek olmaya da devam ettiğini söyledi. Güneş, "İleride daha yıpratıcı olmayan bir iş olabilir ama henüz adını koymadım. Adım adım gitmek lazım. Önce hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak. Sonra elemelerden Dünya Kupası'na gitmek. Şu anda tek düşüncem bu. Futbolu bırakırken bir değerim vardı. Teknik direktörlüğü bıraktığımda da bir değerim olacak" dedi.

Güneş, milli takım sonrası takım çalıştırıp çalıştırmama konusundaysa şunu söyledi: "Türkiye'deki kulüp takımlarına dönmeyi düşünmüyorum."

'1959 öncesine girmeyeyim'

Fenerbahçe Kulübü'nün 1959 öncesine ait şampiyonlukların da TFF tarafından kabul edilmesi talebine dair yorum yapmak istemeyen Güneş, "Bu konuya hiç girmeyeceğim. İşin aslını bilmiyorum. Bu konuya girmek istemiyorum. Tartışma nedir bilmiyorum. Gazetelerde tartışılacak bir konu değil. Federasyonu, kulüpler, varsa kurullar kendi arasında tartışır. Girmem doğru olmaz" dedi.