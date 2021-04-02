Kayıt
22:58 02 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Şenol Güneş

    Şenol Güneş: Belki de oyuncular maçta koronavirüslü oynadı

    © İHA
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1043881741_0:28:2908:1664_1200x675_80_0_0_4ee7d09d5e12a4876232fac37e02fd01.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202104021044181596-senol-gunes-belki-de-oyuncular-macta-koronaviruslu-oynadi/

    Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ay Yıldızlılar'da koronavirüs testleri pozitif çıkan oyuncularla ilgili konuştu ve "Belki de oyuncalar maçta koronalı oynadı" dedi.

    Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'da koronavirüs testleri pozitif çıkan oyuncu sayısıyla ilgili açıklamalar yaptı. 

    Ajansspor'da yer alan habere göre; Şenol Güneş gazetecilerle, bugün internette Zoom platformu üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi.

    Türk A Milli Futbol Takımı
    © AA
    Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan 'Milli takım kampında pozitif vaka' iddiası

    'Toplamda 7 puan iyi'

    2022 Dünya Kupası elemelerinde oynanan üç maçta alınan 7 puanın toplamda iyi olduğunu belirten Güneş, buna karşın Letonya beraberliğinin herkesi mutsuz ettiğini ve üzdüğünü söyledi. Fakat Güneş, bu beraberlik nedeniyle toplumda sevgisizliği ve şiddeti körüklemenin yanlış olduğunun da altını çizdi.

    'Seyahatten sandılar'

    Letonya maçında zihinsel ve fiziksel bir düşüş yaşadıklarının altını çizen Güneş, "Letonya öncesi Norveç ile İspanya'da oynadık. İspanya dönüşü bazı oyuncularımız jet lag yüzünden olduklarını söyledi. Ancak bu nedenle yorgun olduklarını düşünen oyuncularımız belki de korona olduklarının farkında olmadı. Kendilerine 'Madem ki halsizdiniz, niye söylemediniz' dedim. Onlar da 'Hocam seyahatten yorgunuz diye düşündük' dediler" dedi.

    '6 tane korona testi yaptırdık'

    Toplam 6 test yaptıklarını ve maçlardan önce kadroya çağırdıkları 23 oyuncunun da başlangıçta bir sıkıntısı olmadığını anlatan Güneş, "Maçtan önce yapılan UEFA testlerinde negatif çıktılar ama maçtan sonra yapılan testlerde bazı oyuncular pozitif çıktı. Belki maçta oyuncu pozitifti. Bilmiyoruz yani. Vida olayında olduğu gibi. Maçtan önce negatif çıkan oyuncular maçtan sonra pozitif çıktı" dedi.

    'Bu üç oyuncudan yansımış olabilir'

    Şüpheleri gidermek için İspanya'da kan testi de yaptırdıklarını kaydeden Güneş, "Ama işte maçtan sonra Taylan Antalyalı, Emre Kılınç gibi bir çok oyuncuda pozitif çıktı. En başta İrfan Can, Nazım ve Zeki Çelik'te çıktı. Bu üçü aynı gruptaydı. Onlardan yansımış olabilir" dedi.

    'Cenk Tosun'un bir tepkisi olmadı'

    Cenk Tosun'un ihmalkâr davranan takım arkadaşlarına çok kızdığı yönündeki bilgileri de teyit etmeyen Güneş, "Letonya maçı öncesi konuştuk. Oynamak istediğini söyledi. Ben de oynatmayı planlıyordum ama konuşmamızdan 2 saat sonra testi pozitif çıktı. Arkadaşlarına tepki gösterdiği konusuna gelince... Böyle bir şey olmadı. Bana yansıyan bir şey olmadı" diye konuştu.

    'Sadece bir futbolcu aşı oldu'

    Futbolculara aşı önceliği için çok uğraştıklarını anlatan Güneş, "Futbolcular aşı olamıyor. Onu çok zorladık. Yaştan dolayı. Sadece Ozan Kabak oldu. Bir rahatsızlığı var ondan ötürü İngiltere'de oldu. Ben de yaşımdan dolayı oldum" dedi.

    'Küme düşmenin kaldırılması yanlıştı'

    Pandemi koşullarına rağmen Süper Lig'in bu sezon küme düşürmenin kaldırılarak 21 takımla oynanması konusunda da fikirlerini paylaşan Şenol Güneş, bu konudaki itirazlarına uygulamaya geçildikten sonra TFF tarafından da hak verildiğini söyledi.

    Güneş, "Takım sayısının artması yanlıştı. Küme düşmenin kaldırılması yanlıştı. Sezon planlamamız yanlıştı. Sezon planlaması Temmuz sonunda başlasaydı en az 3 hafta kazanırdık. Şimdi kupayı nereye koyacaklarını bilmiyorlar. Bir gün de benden istiyorlar. Ben de olsun dedim. Derin düşünmüyoruz'' şeklinde konuştu.

    'Türkiye'de kulüp çalıştırmam'

    Emeklilik planlarına dair bir soruyu da yanıtlayan Güneş, yaşının belli olduğunu ama enerjisinin çok yüksek olmaya da devam ettiğini söyledi. Güneş, "İleride daha yıpratıcı olmayan bir iş olabilir ama henüz adını koymadım. Adım adım gitmek lazım. Önce hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak. Sonra elemelerden Dünya Kupası'na gitmek. Şu anda tek düşüncem bu. Futbolu bırakırken bir değerim vardı. Teknik direktörlüğü bıraktığımda da bir değerim olacak" dedi.

    Güneş, milli takım sonrası takım çalıştırıp çalıştırmama konusundaysa şunu söyledi: "Türkiye'deki kulüp takımlarına dönmeyi düşünmüyorum."

    '1959 öncesine girmeyeyim'

    Fenerbahçe Kulübü'nün 1959 öncesine ait şampiyonlukların da TFF tarafından kabul edilmesi talebine dair yorum yapmak istemeyen Güneş, "Bu konuya hiç girmeyeceğim. İşin aslını bilmiyorum. Bu konuya girmek istemiyorum. Tartışma nedir bilmiyorum. Gazetelerde tartışılacak bir konu değil. Federasyonu, kulüpler, varsa kurullar kendi arasında tartışır. Girmem doğru olmaz" dedi.

    Etiketler:
    Cenk Tosun, Koronavirüs testi, Koronavirüs aşısı, Türkiye, Şenol Güneş
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kartepe ilçesinde yer alan, 1850 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi'nde dün kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından pistlerde kar kalınlığı, 110 santime ulaştı.
    Nisanda yoğun kar, kayak merkezlerini doldurdu
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet