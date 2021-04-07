Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonluk belgelerini TFF'ye iletti

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 7, 2021
🔗 https://t.co/UIkw6hCzMc pic.twitter.com/IvMjKDXlaW
Kulübümüz, 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarımızla ilgili yaptığı başvuruya dair ek resmi belgeleri TFF’ye iletmiştir.
Söz konusu belgeler arasında;
- Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı Tüzüğü
- TFF’nin Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı imzasıyla FIFA’ya üye olurken kabul ettiği tüzük (Osmanlıca’dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)
- 1924 Türkiye Futbol Birinciliği Nizamnamesi (Osmanlıca’dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)
- Cumhuriyetimizin kurucusu ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Futbol Birinciliği’ne katılacak sporcuların yol masraflarının yarı yarıya azaltılmasına dair belge (Osmanlıca’dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)
- Cumhuriyetimizin ilk dönemindeki spor teşkilatlanmasının Cumhuriyetimizin kurucusu ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün himayesinde ve dönemin Başbakanı İsmet İnönü’nün fahri başkanlığında organize olduğuna dair belge (Osmanlıca’dan yeminli, noter tasdikli tercümesiyle)
- TFF’nin resmi sitesinde ilk Türkiye Şampiyonu’nun Harbiye olduğu ve ilk deplasmanlı ligin Milli Küme olduğuna dair ifadelerin olduğu sayfa
- yer almaktadır.
Ayrıca, Galatasaray Spor Kulübü’nün başvurumuza karşı getirdiği itirazların kendileri ile çeliştiğini kanıtlamaya yönelik olarak;
- Milli Küme’nin ‘Türkiye geneli’ olduğunu kabul eden ifadeler içeren ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ait olan Yüzyılın Öyküsü adlı kitaptaki ilgili sayfa ve
- Galatasaray resmi web sitesinde Ankara Demirspor 1947’deki şampiyonluğunun ‘Türkiye Şampiyonluğu’ olarak nitelendiği sayfa TFF’ye sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız,
Fenerbahçe Spor Kulübü
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