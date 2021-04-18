Avrupa Süper Ligi için men kararı

Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı alan kulüpler yerel ligler, UEFA ve FIFA organizasyonlardan men edilecek.
UEFA tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulüplerin kurması gündemde olan "Avrupa Süper Ligi" olarak tabir edilen organizasyona katılacak olan tüm futbolcuları UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edeceğiz
Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüpler, kendi yerel liglerinden de men edilecek
Bu alaycı proje, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda birkaç kulübün çıkarına dayanan bir proje.
Daha önce FIFA ve altı Federasyon tarafından duyurulduğu üzere, ilgili kulüplerin yerel, Avrupa veya dünya düzeyinde başka herhangi bir müsabakada oynaması yasaklanacak ve oyuncularının milli takımlarını temsil etme fırsatı da reddedilebilir.
Diğer ülkelerdeki kulüplere özellikle de bunu katılmayı reddeden Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür ediyoruz. Tüm futbol severleri taraftarları ve politikacıları, ilan edilmesi halinde böyle karşı mücadeleye bize katılmaya çağırıyoruz. Birkaç kişinin bu ısrarcı kişisel çıkarları çok uzun süredir devam ediyor. Yeter artık."
UEFA, the English Football Association, the Premier League, the Royal Spanish Football Federation (RFEF), LaLiga, the Italian Football Federation (FIGC) and Lega Serie A have today released a statement.— UEFA (@UEFA) April 18, 2021
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