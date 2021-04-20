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    Aleksander Ceferin

    UEFA Başkanı Ceferin: UEFA’nın Galatasaray, Rangers ve Celtic gibi takımlara ihtiyacı var

    © AFP 2021 / HAROLD CUNNINGHAM
    Spor
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    UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi girişimi sonrası Şampiyonlar Ligi adımları hakkında konuştu. Ceferin'in açıklamasında "UEFA organizasyonlarının Atalanta, Celtic, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var" ifadesi de yer aldı.

    UEFA'nın İsviçre’nin Montrö kentinde düzenlediği kongrede başkan Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino açıklamalarda bulundu. İki başkan da Avrupa Süper Ligi’ne karşı olduklarını yinelerken, kurucu üyelerin hatalarından dönmeleri gerektiğini vurguladı.

    Kongrede bir konuşma yapan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, futbolun tarihine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgularken "Bencillik dayanışmanın yerini aldı. Para şöhretten daha önemli hale geldi. Açgözlülük sadakatten daha önemli. Bazıları için taraftarlar tüketici, taraftarlar müşteri ve yarışmalar ürün haline geldi" ifadesini kullandı. Ceferin, şunları kaydetti:

    "Futbol herkese aittir çünkü futbol mirasımızın bir parçasıdır. Tarihe saygı ve geleneğe saygı göstermeliyiz. Bugünkü büyük kulüpler geçmişte büyük kulüpler değildi ve gelecekte büyük kulüpler olacaklarının garantisi yok. Futbol dinamiktir, öngörülemez. Onu harika bir oyun yapan da budur. Bugün büyük ve dokunulmaz olduklarını düşünen kulüplerin nereden geldiklerini hatırlamaları gerekir. Ve bugün Avrupa’da dev bir kulüp olarak anılıyorlarsa bunun kısmen UEFA sayesinde olduğunu anlamalılar."

    'Hep birlikte çözüm bulacağımızdan şüphem yok'

    NTV Spor'un aktardığına göre Ceferin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "- Bu kaos bizi daha güçlü yapacak. Futbolu daha güçlü kılacak. Hep birlikte çözüm bulacağımızdan şüphem yok.

     - UEFA organizasyonlarının Atalanta, Rangers, Dinamo Zagreb, Celtic ve Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerek. Şu anki büyük kulüpler, geçmişte büyük bir kulüp değildi.

    'Finansal Fair Play'i kaldırmayı planladığımız yönünde haberler okudum'

     - Bencillik, dayanışmanın yerini aldı. Para zaferden, açgözlülük ise sadakatten daha önemli hale geldi. Finansal Fair Play'i kaldırmayı planladığımız yönünde haberler okudum. Böyle bir şey olmayacak ancak sistemi yeni düzene uyarlamamız gerekecek.

     - Bu meydan okumalara karşı dik duracağız. Bu krizden eskisinden olduğumuzdan daha güçlü çıkacağız. Bazıları için taraftarlar müşteriye; ligler ise ürüne dönüştü. Avrupa Süper Ligi projesiyle çok büyük bir hata yaptınız. Fikrinizi değiştirmek için hala zamanınız var. Herkes hata yapar."

    'Seçimlerinin getirdiği sorumlulukla yaşamak zorunda kalırlar'

    FIFA Başkanı Gianni Infantino da UEFA’ya tam destek verdiklerini vurguladı.

    Infantino, "Özel bir lig olan ve mevcut kurumlardan bir kopuş sağlayan Süper Lig’in kurulmasını şiddetle reddediyor ve UEFA’ya tam destek veriyoruz. Bazıları kendi yoluna gitmeyi tercih ederse o zaman seçimlerinin getirdiği sorumluluklarla yaşamak zorunda kalırlar. Somut olarak bir organizasyonun ya içindesinizdir ya da dışında. Bazıları için kısa vadeli kazanç için ortaya atılacak çok şey var. İnsanlar çok dikkatli düşünmeli" diye konuştu.

    Etiketler:
    Galatasaray, Avrupa Süper Ligi, Gianni Infantino, UEFA, Aleksander Ceferin
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