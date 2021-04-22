Trabzonspor'da, 'Galatasaray maçında oyuna girmek istemeyen' Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

Süper Lig’de art arda yaşanan kadro dışı ve sözleşme feshi kararlarına Trabzonspor da dahil oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı, orta sahanın etkili isimlerinden Abdülkadir Parmak’ı kadro dışı bıraktı.

DHA’nın verdiği bilgiye göre, Galatasaray maçında forma giymek istemeyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun 'disiplinsiz davranışlarının' alınan kararda etkili olduğu belirtildi.

Son yapılan antrenmana da alınmayan Abdulkadir Parmak'ın bundan sonraki süreçte takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

Bu sezon 26 maça çıkan ve herhangi bir skor katkısında bulunmayan Abdülkadir Parmak, son olarak 35. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında forma giydi.