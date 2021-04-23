Başakşehir altyapı antrenörü koronavirüsten hayatını kaybetti

Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Altyapı antrenörlerimizden Can Cüneyt Ömeroğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş değerli antrenörümüz Ömeroğlu'na yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.
Altyapı antrenörlerimizden Can Cüneyt Ömeroğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) April 23, 2021
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş değerli antrenörümüz Ömeroğlu’na Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/oPDHmXyS7j
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