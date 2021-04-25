Maçın ardından Erzurumspor teknik direktörü Yılmaz Vural mutluluktan ağladı

Kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-2 yendi. Ligde ikinci sezonunu geçiren Mavi-Beyazlı takım tarihinde ilk kez üst üste üç karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Ricardo Gomes'in 54. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Sadece 5 dakika sonra Hasan Hatipoğlu skoru 2-0'a getirdi.

69'da Muhammet Demir ev sahibi takım adına farkı 1'e indirse de Rahman Buğra Çağıran 83'te farkı yeniden 2'ye çıkardı. 90'da Muhammet Demir takımının ve kendisinin ikinci golünü atmasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Bu sonuçla BB Erzurumspor puanını 37 yaptı ve 18. sıraya yükseldi.Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Gaziantep FK 51 puanda kaldı.

'Galibiyet bizi haddinden fazla mutlu etti, özgüvenimiz yerine getirdi'

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ve maçın ikinci yarısında çok iyi bir oyun oynayarak galibiyeti hak ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, şunları söyledi:

“Bugün ligin kalburüstü takımlarından biri olan Gaziantep'e karşı aldığımız galibiyet bizi haddinden fazla mutlu etti. Bu galibiyet kaybolmuş olan öz güvenimizi geri getirdi. İlk yarıda çok pozisyon bulduk. Hatta dört net pozisyon bulduk ve maçın ilk yarısını 4-0 önde bitirebilirdik. Çok şükür ikinci yarıda Gomes'le golü bulduk. Attığı gole çok sevindim. Uzun zamandır gol atamıyordu. Akabinde kornerle Hasan ile bir gol bulduk. Sonra Muhammet'le kalemizde golü gördük. Sonrasında da Buğra ile üçüncü golü bulduk ve farkı ikiye çıkardık. Son dakikalarda Muhammet bir kez daha golü atarak farkı bire indirdik. Sonuçta maçı kazandık. Biz, maçın 60'lı dakikalarında dört tane diri adamı oyuna alarak oyuna sahip olmak istedik. Çok şükür istediklerimiz yaparak böyle zorlu bir deplasmandan 3-2'lik galibiyetle döndük. Çok şükür üst üste üçüncü galibiyetimizi aldık. Alt sıralarda puanlar çok yakın. Rakiplerimizin de zorlu maçları var. Zor dönem ama iyi gidiyoruz. Önümüze bakmaya devam edeceğiz. Haftaya zor maçımız daha var. Bugün hakem kadrosu da çok iyi maç yönetti. Taraftarlarımızın da çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Onları mutlu ettiğimiz için biz de çok mutluyuz. Taraftarlar Başakşehir maçında da dualarıyla bize destek versinler. Onların gücü ve desteğiyle o maçı da kazanarak önümüze bakmak istiyoruz.”