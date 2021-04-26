Kayıt
00:35 26 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Biz işimize bakacağız, sahanın içinde olacağız

    © AA
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 05
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1044042685_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_3c7daca9c7383be380efee6a020327a4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202104261044355891-fenerbahce-baskani-ali-koc-biz-isimize-bakacagiz-sahanin-icinde-olacagiz/

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç “Fenerbahçe ne zaman burnunu kaldırırsa, bir yerden, bir şekilde haksız ithamlarla, saldırılarla, bizi saha dışına çekme ve kavga içine almaya çalışıyorlar. Biz camialara şirin gözükmek adına tribünlere oynama yapmayacağız. Biz işimize bakacağız, sahanın içinde olacağız” dedi.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 37. haftasında 3-2 galip geldikleri Kasımpaşa maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Önemli bir maçı kazandıklarını belirten Başkan Koç, “3 puanı aldığımız için memnunuz. Her maç artık final maçı. İlk yarı bence sezonun en iyi topunu oynadık. Artık son 15-20 dakikalarda da çile çekmeden maçları bitirmemiz lazım. İnşallah önümüzdeki maçlarda bunu yaparız. Takımıma, hocamı, tüm ekibi, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Önemli bir üç puan aldık” şeklinde konuştu.

    'Maçlar sadece sahada değil saha dışında kazanılıyor'

    Kasımpaşa maçı öncesi kulübün VAR ile ilgili yaptığı paylaşım için Ali Koç, “VAR operatörü ile ilgili söylenmesi gerekeni arkadaşlar söyledi. Savcılıkta olan bir konu. İnsan şaşırıyor. Hal böyleyken nasıl bu maçlara atanıyorlar bilmiyorum. Bunun zaman gösterecek” dedi. Başkan Koç, takımın yakaladığı seri sonrası camianın saldırı altına alındığını ifade ederek, “Biz bir seri, kimya, hava yakaladık. Burnumuzu kaldırdık. Fenerbahçe ne zaman burnunu kaldırırsa, bir yerden bir şekilde haksız ithamlarla, saldırılarla, bizi saha dışına çekme ve kavga içine almaya çalışıyorlar. Taraftarımız, camiamız bana çok kızıyor, biliyorum ‘niye masaya yumruğunuzu vurmuyorsunuz, neden cevap vermiyorsunuz’ diye. Bizim tarzımız farklı. Biz camialarımıza şirin gözükmek adına tribüne oynama yapmayacağız. Bizimle alakası olmaya konular bize yapıştırılmaya çalışıyor. Bundan birkaç ay önce oynadığımız derbide rakibimiz burada demediğini bırakmadı. Hepsi iftiraydı. Son dönemde şaşkınlıkla izliyorum. Biz bu kavganın içinde olmak istemiyoruz. Biz işimize bakacağız, sahanın içinde olacağız. Bunun asıl sebebi şu. Türkiye’de şöyle bir intiba var maçlar sadece sahada değil saha dışında kazanılıyor. Hakemleri baskı altına almak, algı yönetmek, gerek kendinle ilgili gerekse rakiplerle ilgili açıklamalar yapılıyor. Biz bu yollara girmeyeceğiz. Biz doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. Bu şekilde davranırsak Türk sporlarının sorunlarını çözemeyiz. Biz diyoruz rekabeti sahada bırakalım saha dışında da omuz omuza sorunları çözelim, marka değerleri arttıralım diyoruz. Biz bu noktadayız. Yarın belki taraftarımız diyecek ki ‘Bak bağırmadınız, hakkımız yendi 2 puan gitti şampiyonluk gitti’ diyecek. Şampiyonluk çok çok önemli ama şampiyonluk değerlerden feragat etmek kadar önemli değil. İnşallah biz doğruyu yapan taraf oluruz. İnşallah hayretle karşıladığım bazı açıklamaların devamı gelmez” ifadelerini kullandı.

    'Takımın gidişatından memnunum'

    Kaleci Harun Tekin’in performansı hakkında sorulan soruya Başkan Koç, “Ben oyun ve oyuncu bazında konuşmayayım. Hocamız onu söyler toplantıda. Kalecilikte bu var. 10 top kurtarırsınız, bir tane hata yaparsınız heba olur. Ben takımın gidişatından, arzusundan memnunumum. İnşallah böyle devam eder ve sonunu getirir kısmetse de şampiyonluğa ulaşırız. Başakşehir maçından sonra da söyledim. Biz 10 senede 3 şampiyonluk kaybettik son maçlarda. Her şeyin son dakikaya kadar değişebileceğini en iyi bizler biliriz” yanıtını verdi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır
    Bugün çevre sorunlarına dikkat çekmeyi hedefleyen Dünya Günü kutlanıyor
    Karikatür
    Suriye'nin OPCW'deki hak ve imtiyazlarının iptalini öngören tasarı kabul edildi
    İnfografik
    İlk havadan havaya yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet