Mustafa Sandal, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na şarkı yapacak

​Şarkıcı Mustafa Sandal, Türkiye A Milli Futbol Takımı için bir şarkı hazırlayacağını duyurdu. Sandal, "2002’de hocama ve milli takıma Pazara Kadar şarkımızla uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra 2021 Avrupa Şampiyonası'nda" dedi.

EURO 2020 için şarkı beklediklerini açıklayan Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e cevap gecikmedi. Şarkıcı Mustafa Sandal, kişisel Twitter hesabında milli takıma özel bir şarkı hazırlayacağını açıkladı. Sandal, şunları söyledi:

"2002’de hocama ve milli takıma Pazara Kadar şarkımızla uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra 2021 Avrupa Şampiyonası'nda! Şenol hocama ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Gereği yapılacaktır."