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    Pelkas'tan Emre Belözoğlu itirafı

    Pelkas'tan Emre Belözoğlu itirafı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202104281044379780-pelkastan-emre-belozoglu-itirafi/

    Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, 'Bütün takım arkadaşlarım ve kendi adıma şu sözü verebilirim. Sonuna kadar savaşacağız. Ne olursa olsun savaşacağız ve mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Umarım hep beraber kutlayabiliriz. Herkes bizimle olmaya devam etsin' dedi.

    Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

    Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Antalya'da yapılan kampı değerlendiren Pelkas, "Bu sene ilk kez bu şekilde bir kamp programı yaptık. Maçtan iki gün önce buraya geldik. Daha iyi hazırlanıyoruz, en azından maç günü daha az yorgun olacağız. Takım halinde hep birlikte bir arada olduğumuz için daha iyi analiz yapıp, daha iyi hazırlanabiliyoruz. Ayrıca otel çok güzel. Maça hazırlanmak için gerekli koşullar da var" diye konuştu.

    'Emre Hoca'nın gelişinden sonra daha iyi oynuyoruz'

    Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile iletişimlerinin çok iyi olduğunu söyleyen Yunan oyuncu şu ifadeleri kullandı:

    • Her maça farklı bakıyoruz. Her maça %100 hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Kazanmamız gerekiyor. Karşımızda son 2-3 senedir iyi oynayan ve rakipleri zorlayan bir rakip var. Çok koşuyorlar, çok mücadele ediyorlar. Biz öncelikle kendi oyunumuza bakıyoruz. Neleri iyi yapabiliriz konusuna yönelmeliyiz.
    • Yarınki maçta da elimizden gelen bütün mücadeleyi gösterip, başarılı bir şekilde döneceğimize inanıyorum. Özellikle Emre hocamızın gelişinden sonra daha iyi oynuyoruz. Oyunla ilgili daha değişik fikirleri düşünüyoruz. Kendisi de çok büyük deneyim sahibi. 22-23 yıldan fazla futbolculuk deneyimi var ve gerçekten kariyeri çok başarılı. Biz futbolcuları da çok iyi anlıyor.
    • Takım olarak baktığınızda da bu sene çok yeni bir takımımız var. Aşağı yukarı 20-25 oyuncu transfer olmuş. Hep beraber sadece 6 ay geçirebilmiş durumdayız. Bu da kimyayı bulmayı zorlaştıran bir faktör. Hatalarımızı düzeltmeye ve iyileşmeye yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz, her maç geliştiğimizi görüyoruz. Bu şekilde de devam edeceğimizi düşünüyorum.

    'Çok iyi insanlardan kurulu bir ekibiz'

    Takım içindeki uyumun sezon başından beri çok iyi olduğunu söyleyen Pelkas, "Takım içindeki hava en başından beri hep güzeldi. Bütün oyuncular profesyonel ve iyi insanlar. Herkesle ilişkimiz çok iyi. Yendiğinizde, herkes güldüğünde tabiki dışarıdan iyi gözüküyor ama tersi olduğunda belki farklı gözüküyor. Buraya gelmeden önce de çok büyük ve profesyonel isimlerin olduğunu zaten biliyordum. Bu büyük isimler, geçmişte Avrupa'da oynamış isimler bir yandan da gerçekten çok iyi insanlarmış. Bunu öğrendim. Dediğim gibi sezon başından beri arkadaşlığımız iyiydi. Çok iyi insanlardan kurulu bir ekibiz" açıklamasında bulundu.

    'Futbolcunun dilinden çok iyi anlayan biri'

    Emre Belözoğlu'nun kazanmak üzerine bir futbol anlayışı olduğunu söyleyen Pelkas, şöyle devam etti:

    "Öncelikle gerçekten çok iyi bir insan. Uzun süre futbol oynamış, futbolcunun dilinden anlayan ve uzun süre bu kulüpte yer almış biri. Burada oynamış ve hocalıktan önce başka görevlerde de bulunmuş. O görevlerde de hep birlikte konuşuyorduk. Hocalık döneminde de oyuncuların ne istediğini ve ne yapabileceğini çok iyi biliyor. Kötü bir sonuç olduğunda çözümler arıyor ve bizim bu çözümleri nasıl uygulayabileceğimizi gösteriyor. Bu açıdan da çok iyi bir insan. Böyle devam etmek en büyük isteğim, çünkü olaylar iyi gidince, daha da iyiye gidiyor. Umarım bu şekilde gideriz ama ilişki bakımından futbolculunun dilinden anlayan çok iyi bir insan. Şunu da söyleyebilirim. Sinirliğinde görmek istemezsiniz. Mantalitesinde hep kazanmaya odaklanmak var. Kariyerinde çok başarı elde etmiş ve bunu devam ettirmek istiyor".

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    Etiketler:
    Futbolcu, Teknik direktör, Fenerbahçe, Açıklama, Emre Belözoğlu, Dimitrios Pelkas
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