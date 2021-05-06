Fatih Altaylı: Galatasaray'ı seçime kayyum götürür

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray'da düzenlenmesi planlanan ancak salgın tedbirleri nedeniyle ertelenen başkanlık seçimini köşesine taşıdı.

Altaylı, "Galatasaray'ı seçime kayyum götürür" başlıklı yazısında, "Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu giderek işgalci konumuna düşüyor" ifadelerini kullandı.

"Pandemi bahanesiyle iki yıldır mali genel kurul yapmayarak kulübün hesaplarını genel kurul üyelerinden kaçıran yönetim, şimdi de seçimi iptal etti. Oysa yönetimin böyle bir yetkisi yok" diyen Altaylı, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Tüzük gereği seçimi Mayıs ayı sonuna kadar yapmak zorundalar. Seçim Genel Kurulu pandemi nedeniyle yapılmayacaksa bu yönetim kurulunun kararı ile olamaz. Ancak ve ancak İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile olabilir. Galatasaray’ın yönetim kurulu makamını işgal eden güruh, yetkisi olmayan bir konuda karar almıştır. Kararın hiçbir geçerliliği yoktur. Galatasaray’ı gerekirse bir kayyum seçime götürecektir."