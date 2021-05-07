Türk güreşçi Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Türk güreşçi Yasemin Adar, Tokyo 2020 Dünya Eleme Turnuvası’nda kadınlar 76 kilo yarı finalinde Avusturyalı Martina Kuenz’i yenerek finale yükseldi ve olimpiyat kotası kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan başkenti Sofya’da devam eden turnuvada Avrupa ve dünya şampiyonu Türk güreşçi Yasemin Adar, yarı final mücadelesinde dünya üçüncüsü Avrupa ikincisi Martina Kuenz ile karşılaşan Yasemin, Avusturyalı rakibini 10-1 yenerek finale yükseldi ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Türk güreşçi, finalde Ukraynalı güreşçi Alla Belinska karşısında altın madalya mücadelesi verecek.

Bakan Kasapoğlu’ndan Yasemin Adar için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri’nde kadınlar 76 kiloda finale yükselerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden Yasemin Adar’ı kutluyorum. Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli sporcumuzun daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Olimpiyat kotası kazanan milli güreşçimizin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Yasemin Adar’a Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum."