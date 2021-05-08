Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Lens'i 3-0 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda Lens'i Türk futbolcu Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 36. haftasında Bollaert-Delelis Stadı'nda şampiyonluk yarışındaki Lille, Lens'e konuk oldu.

Burak Yılmaz, karşılaşmanın 4. (penaltıdan) ve 40. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi.

Jonathan David de 60. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı.

Lens, Michelin'in 35. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Lille'de Zeki Çelik 75 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 75. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Lille, puanını 79'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Lens ise 56 puanda kaldı.

Lille, bu sezon kalan son 2 lig maçını kazanması halinde Ligue 1'de 10 yıl sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.

'Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız'

Fransa'nın Lille kentinde, belediye, Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'in Lens ile oynadığı karşılaşmada 2 gol atan Türk futbolcu Burak Yılmaz'ın başarısını vurgulamak için "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız" mesajını paylaştı.

Si ça continue, on va construire une statue à l’effigie de Burak !

Doublé de @yilmazburak17 🔥🔥 #DoguesJusquauBout #TousEnsembleAvecLeLosc https://t.co/6YQSAmWHaw — Ville de Lille (@lillefrance) May 7, 2021

Lille Belediyesi, Twitter hesabından, Burak Yılmaz'ın 2 gol atmasının ardından Lille kulübünün "Patron önceden konuşmaz. Sahada cevap verir. Kral @yilmazburak1" şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.

Belediye, Türk futbolcunun başarısını vurgulamak için, "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız. Burak Yılmaz'dan 2 gol" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, ligin 36. haftasında Lille'in Lens'i 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.

35 yaşındaki forvet, sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Ligue 1'de şampiyonluk yarışının çekişmeli hale geldiği son haftalarda golleriyle takımına katkıda bulunmaya devam etti.

Ligde sezon çıktığı 26 maçta 15 gol kaydeden Burak, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda.

Burak Yılmaz, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti.