Derbi öncesi Galatasaray'da Radamel Falcao gelişmesi

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, lider Beşiktaş'ı konuk ediyor. Dev derbide kazanıp şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao maça ilk 11'de başlayabilir.
NTV Spor'da yer alan habere göre deneyimli futbolculara şans vermeyi planlayan Fatih Terim, derbide gol yollarında Falcao'ya görev verebilir.
Bu sezon Süper Lig'de 16 maçta 8 gol atıp 2 asist yapan Falcao, son olarak Galatasaray'ın 4-3 yenildiği Çaykur Rizespor maçında 11'de başlamıştı.
Galatasaray'ın derbideki muhtemel 11'i şu şekilde:
Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, Kerem Aktürkoğlu, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Babel, Radamel Falcao.
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