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    Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan

    World Snooker Tour 4 yıl boyunca Türkiye'de düzenlenecek

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    Spor
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    Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Dünya Snooker Turu'nun (World Snooker Tour) 4 yıllığına Türkiye’ye getirdiklerini açıkladı.

    Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, TSYD Ankara Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

    World Snooker Tour (WST) Direktörü Jason Ferguson ile bir kaç aydır sürdürdükleri girişimler sonrasında organizasyonun bir etabının Türkiye'de yapılması için anlaşmaya vardıklarını ifade eden Ersan Ercan, WST'nin 2025 yılına kadar her yıl aynı aylarda Antalya'da düzenleneceğini belirtti.

    Ersan Ercan açıklamasında şunları söyledi:

    “Bu basın toplantımız ile eş zamanlı olarak WST tarafından İngiltere'de de bir basın toplantısı düzenlenmekte ve bu güzel haber şu an tüm dünya ile paylaşılmaktadır. WST, bu sporu etkinlik düzenlediği her ülkenin kültürel ve sosyal özelliklerine kendi kurum karakterini de entegre ederek hem ev sahibi ülkeye, hem de dünyanın dört bir tarafındaki izleyiciye hitap edecek şekilde sunmaktadır. Bu nedenle, dünya çapında 120 ülkede canlı yayınlanan ve tüm sezon boyunca 500 milyondan fazla ekrandan 1,6 milyar izleyiciye ulaşan bu büyük organizasyon, sporumuzun olduğu kadar ülkemizin de tanıtımına ve turizmine büyük katkılar sağlayacaktır.

    'Dünya yıldızlarını misafir edeceğiz'

    Ronnie O'Sullivan, Mark Selby, Judd Trump, John Higgins, Mark Williams gibi dünya yıldızlarını ülkemizde misafir edecek ve bu büyük heyecanı Türk bilardo severlere canlı olarak izlettirecek olmaktan dolayı Türkiye Bilardo Federasyonu olarak çok mutluyuz. Bunun yanında; sakin, rehabilite edici, holiganlıktan ve şiddetten uzak, zerafet ve akıl oyunları üzerinde kurgulanmış elit bir spor olan bilardoyu Türk sporseverlere çok daha yakından tanıtacak olmak heyecanımızı bir kat daha artırıyor. Bu organizasyonun ülkemize kazandırılmasında büyük katkı ve desteği olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şahsım, bilardo camiası ve Türk sporseverler adına şükranlarımı sunuyorum. Bunun yanında yine büyük destekleri için Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Bünyamin Bozgeyik’e, Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Temurci'ye, WST Dünya Direktörü Jason Ferguson’a, Big Break Promotion kurucusu Tuğba İrten’e ve TBF Snooker Direktörü Muhammed Leysi’ye sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. 27 Eylül tarihinde bu büyük heyecanı yaşamak için sizleri Antalya'ya bekliyoruz. Tüm sporseverlere ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.”
    Etiketler:
    World Snooker Tour, Türkiye, Bilardo
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