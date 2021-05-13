UEFA açıkladı: 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'e alındı

Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadyuma ilişkin UEFA'dan resmi açıklama geldi.

Kararı resmi Twitter hesabından da duyuran UEFA, finalin Portekiz'in Porto kentindeki Estadio do Dragao'da oynanacağını onayladı.

The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto.



6,000 fans of each team will be able to attend.



Full story: ⬇️ — UEFA (@UEFA) May 13, 2021

​50 bin seyirci kapasitesine sahip olan stadyuma, şimdilik iki takımdan toplamda 12 bin taraftar alımına izin verilecek. Biletlerin satışına yönelik düzenlemelerin ise 24 Mayıs'ta başlatılacağı belirtildi.

Yapılan paylaşımda, "Stadyum kapasitesi zaman içinde kesinleştirilecek ve onaylanacaktır. İki takım taraftarları, her zamanki gibi kulüpler aracılığıyla bilet satın alabilecek ve kulüp başına 6 bin bilet bugünden itibaren mümkün olan en kısa sürede satışa sunulacak" ifadeleri yer aldı.

The stadium capacity for the #UCLfinal will be finalised and confirmed in due course. Fans of the competing teams will be able to buy tickets through the clubs in the usual way, with 6,000 tickets per club going on sale as soon as possible from today. — UEFA (@UEFA) May 13, 2021

​'UEFA, Türk futbol otoritelerinin anlayışı için minnettar'

Öte yandan UEFA, karar için Türk futbol otoritelerinin gösterdiği anlayışa minnetar olduğunu açıklayan bir mesaj paylaştı.

Paylaşılan mesajda, "UEFA, Türk futbol otoritelerinin devam eden ortaklık ve iş birliği ruhunun yanı sıra, bu özel durum için gösterdikleri anlayış karşısında minnettar. İstanbul için önümüzdeki yıllarda oluşturulacak muhtemel fırsatlar ivedilikle incelenecektir" denildi.