Şampiyon Beşiktaş'ın arması Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Beşiktaş'ın arması Galata Kulesi'ne yansıtıldı.
Ayrıca kulede, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın Beşiktaş'ı tebrik eden yazısı okundu.
Beyoğlu Belediyesi, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın armasını Galata Kulesi'ne yansıttı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Beşiktaş'ın arması Galata Kulesi'ne yansıtıldı.
Ayrıca kulede, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın Beşiktaş'ı tebrik eden yazısı okundu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)