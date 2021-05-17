Fenerbahçe'de Ali Koç- Acun Ilıcalı gerilimi iddiası: 'Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile medya patronu Acun Ilıcalı arasında bir gerilim yaşandığı iddia edildi. Koç'un, Mesut Özil'le ilgili verdiği yanıt sonrası Ilıcalı'ya "Ben bilmiyorum sen nereden biliyorsun Acun?" tepkisini gösterdiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig devam ederken teknik direktör konusunda fikir değiştirdi. Emre Belözoğlu'nun bir şansı hak ettiğini düşünen Koç, Sivas yenilgisi sonrası arayışlara başladı.

Sözcü gazetesinden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Koç'un şampiyonluk fırsatının kaçtığı Sivas maçında 2-0 geriye düşülmesinin ardından Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'ın oyundan alınmasına tepki gösterdiği ileri sürüldü. Maç sırasında oturduğu yerden kalkarak içeri girdiği belirtilen Koç'un, "Böyle değişiklik olmaz. Geçen haftalarda da değişiklikler sonrasında takım hep geriye gidiyordu ama bu artık kabul edilemez. Ozan'ın çıkması olacak iş değil" tepkisini gösterdiği iddia edildi.

Ali Koç'un bir diğer tepki gösterdiği konunun da, medya patronu Acun Ilıcalı'nın takımın 'çok içinde oluşu' olduğu iddia edildi. Ilıcalı'nın Trabzonspor maçı öncesinde istifa kararı alan Emre Belözoğlu'nu bu kararından caydırdığı ve takımla daha yakından ilgilendiği ileri sürüldü.

'Bu kadar takımın içinde olmanı doğru bulmuyorum'

Yine iddiaya göre Alanya deplasmanına özel uçağıyla giden Ali Koç, sakatlığı bulunan Mesut Özil'le ilgili "Acaba oynar mı?" diye sordu. Ilıcalı'nın verdiği "Oynayacak, ben konuştum" yanıtına sinirlenen Koç'un, "Ben bilmiyorum sen nereden biliyorsun Acun? Bu kulüp için çok çaba harcıyorsun çok şeyler yaptın ama bu kadar takımın içinde olmanı doğru bulmuyorum" çıkışını yaptığı öne sürüldü.

Sivasspor maçı öncesinde içinde futbolcuların da olduğu 15 kişilik gruba iftar yemeği veren Acun Ilıcalı'nın, Emre Belözoğlu ve takımla olan ilişkisi de Ali Koç'un teknik direktör konusundaki kararında etkili olduğu iddia edildi.