Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nin gol kralları arasında

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) sezonu şampiyon tamamlayan Lille takımında forma giyen Türk oyuncu Yusuf Yazıcı, attığı 7 golle UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan dört oyuncudan biri oldu.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan final maçında Villarreal'in Manchester United'a penaltı atışlarında 11-10 üstünlük kurarak kupayı kazanmasıyla sonuçlanan UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralları da belirlendi.

Oynadıkları maçlarda 7'şer gol atan Yusuf Yazıcı (Lille), Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica) ve Borja Mayoral (Roma) bu sezon turnuvada ağları en çok sarsan isimler oldu.

Dört oyuncudan Yusuf Yazıcı ve Pizzi 8'er, Gerard Moreno 12, Borja Mayoral ise 13 maçta 7 gole ulaşma başarısı gösterdi.

🥇 Avec 7⃣ buts inscrits en 8⃣ matchs, @yaziciyusuf97 finit meilleur buteur d'@EuropaLeague aux côtés de Gérard Moreno, Pizzi et Borja Mayoral. pic.twitter.com/YspDKjToUO — LOSC (@losclive) May 27, 2021

​