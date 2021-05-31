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    Fatih Terim

    Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi sona erdi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202105311044625299-galatasarayda-fatih-terimin-sozlesmesi-sona-erdi/

    Galatasaray Külübü Başkanı Mustafa Cengiz'in çalışmayacağını açıkladığı tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesi, bugün itibarıyla tamamlandı. Sarı-kırmızılı takımda kiralık ve mukaveleli 12 futbolcunun sözleşme süreleri doldu.

    Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesi bugün itibarıyla sona erdi.

    Sarı-kırmızılı takımın başında 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından birini imza atan Terim, Süper Lig'de yaşadığı 8 şampiyonlukla da Galatasaray'ın tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

    Galatasaray'da 2017 yılının aralık ayında 4. kez teknik direktörlük koltuğuna oturan 67 yaşındaki teknik adam, görevde yaptığı son 3,5 sezonda 2 Süper Lig, birer de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

    Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in çalışmayacağını açıkladığı tecrübeli teknik adamın sözleşmesi son buldu.

    Yeni yönetim bekleniyor

    Fatih Terim'in Galatasaray'daki geleceği, kendisinin ve 19 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulu kazanacak yönetimin tavrına göre belli olacak.

    Sarı-kırmızılı kulüpte 29 Mayıs'ta yapılması gereken olağan seçimli genel kurul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Yeni seçim tarihi olarak 19 Haziran açıklanırken, bu süreye kadar kulübü mevcut yönetim idare edecek.

    Mevcut başkan Mustafa Cengiz, Terim ile devam etmeyeceklerini kamuoyuna açıklarken, başkan adaylarından Metin Öztürk ve Burak Elmas, tecrübeli teknik adamla çalışacaklarına yönelik beyanlarda bulundu.

    20 kupa kazandı

    Fatih Terim, Galatasaray'daki kariyerinde toplam 20 kupa kazanma başarısı gösterdi.

    Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa'daki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Fatih Terim yönetiminde elde etti.

    Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

    Galatasaray'ın başında 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşan Terim, Süper Lig'de üst üste en fazla şampiyon olan teknik adam unvanını aldı ve şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.

    Fatih Terim, ligde yaşadığı 8 şampiyonlukla da en fazla şampiyon olan teknik direktör olarak kırılması zor bir rekorun da sahibi konumunda.

    12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

    Galatasaray'da bugün itibarıyla kiralık ve mukaveleli 12 futbolcunun sözleşmesi sonlandı.

    Sarı-kırmızılı takımda kiralık oynayan Gedson Fernandes, Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo ve Halil Dervişoğlu ile mukaveleleri olan Arda Turan, Emre Akbaba, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Ömer Taşdemir ve Şener Özbayraklı'nın sözleşme süreleri tamamlandı.

    Etiketler:
    Galatasaray, Sözleşme, Fatih Terim, Mustafa Cengiz, Arda Turan
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