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    Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile devam etmeyecek

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202106011044633112-fenerbahce-emre-belozoglu-ile-devam-etmeyecek-/

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensupları ile yaptığı toplantıda Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, yeni sezonda Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceklerini resmen açıkladı.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısı düzenliyor. Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    - Toplantıyı niye bugüne bıraktık? Dün yapılan açıklamaları beklemek istedik. Endişemiz vardı. Pazar günü sokağa çıkma yasağının devam edecek olması. Bu neden endişe vericiydi? 5-6 Haziran'da olağan seçimli genel kurulumuzu yapacaktık. Kısıtlamalar 1 Haziran'a kadar uzatılınca yeni tarih belirledik ve 12-13 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak.

    - İkinci seçenek için de çok konuştuk ama hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum. Sabit tutalım, özel bir izin alabilir miyiz dedik. Pazara sabit kalabilir miyiz diye çalışıyoruz, zor görünüyor. Olursa bizler için çok çok iyi olur. Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir.

    - Herkesin vakıf olduğu bir konu var, nisan ayında şampiyon, yok efendim Zorlu sezonu, Dilmen, Tatlı sezonları... Sonuç ortada. Bunları dillendirenler, bir daha bu konulara girmiyorlar. Bu bir norm haline geldi. Bu herkesi ilgilendiren ve bir o kadar da rahatsız eden bir konu. Bu her sene devam ediyor. Bundan sonra sistemi değiştiremiyorsak, kendimizi değiştireceğiz demiştim.

    - Biz aslında yönetime ilk geldiğimizde, eski köye yeni adet getirmek istedik. Birlik ve beraberlik içinde olmazsak, ortak çıkar ve sorunlarımızı çözemeyeceğimizi belirttik. Bazıları tarafından gerçek dışı bir tavır olarak düşünülmüş olabilir. Saf olmayı, dürüst olmayı, manipüle yapmaktan uzak tavrımı umarım devam ettiririm. Bu sektörde bu tarz operasyonları değiştirmemiz gerekiyor.

    - Şöyle sormak lazım; niye Fenerbahçe? Bu Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle paralel bir durum belki de. Bir rakibimiz seçime gidecek, çoklu aday var. Ama hiçbir aday dilinden Fenerbahçe'yi düşürmüyor. Bunu Fenerbahçe'de göremezsiniz. Ya da 3 takım şampiyonluğa oynuyor, uzun zamandır böylesini görmemiştik. Hele ki bu takımlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ise... Dikkat edin, tüm algılar ve iftiralar Fenerbahçe üzerine. Bu tavırlara şaşırmadık, üzüldük. Bunlar Türk futbolunun marka değerine, gidişatına zarar veren konular.

    - Başında ben ne demiştim? Umarım tüm başkanlık dönemim bir hocayla geçer diye... Ama ne yazık ki kan uyuşmasını hiçbir hocayla sağlayamadık. Bu değişiklikleri yaptıkça, takım sinerjisinden alınan sonuçlara kadar her şey etkileniyor. Biz de aynı hocayla devam etmek isterdik ama olmadı. Bir kere Emre Belözoğlu'na ben müteşekkirim. Yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Ben Emre'yi yöneticiyken tanıdım. Kaptan olarak geri döndükten ve başkan olduktan sonra daha yakından tanıma fırsatı buldum. Saf duygularla, elinden gelenin en iyisini yaparak çalıştı. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, yeri geldiğinde kendi cebinden koyarak elini taşın altına soktu.

    - 10-15 sene sonra Emre Belözoğlu çok başarılı olacak. Ama bugün kredimiz yok. Bu riski alamayız. Emre için de haksızlık olacak.

    Etiketler:
    Teknik direktör, Açıklama, Emre Belözoğlu, Ali Koç, Fenerbahçe
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