Beşiktaş Başkanı Çebi: Taraftarı seviyorum ama transfer konusunda bildiğimi okuyacağım

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi katıldığı programda taraftarın baskısıyla değil kendi bildikleriyle karar vereceğini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo’da siyah beyazlı kulübün gündemini değerlendirdi.

Avrupa’ya giden takımlarımızın başarılı olma zorunluluğu olduğunu kaydeden Çebi, "Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi, 'asıl göreviniz şimdi başlıyor, ülke puanını getirin' dedi" ifadesini kullandı.

‘Baskı altında karar vermeyeceğim’

Transfer konusuna da açıklık getiren Ahmet Nur Çebi, "Taraftarı seviyorum, kıymetliler ancak baskı altında karar vermeyeceğim. Onu al bunu gönder, onu sağda bunu solda oynat falan dinlemeyeceğim. Saygı göstereceğim ama bildiğimi okuyacağım" açıklamasını yaptı.

'Ali Koç’un baskısıyla Kulüpler Birliği Başkanı oldum'

Çebi, Kulüpler Birliği Başkanı olma sürecini de anlattı. Çebi, "Ali Koç’un baskısıyla Kulüpler Birliği Başkanı oldum" dedi:

“Ben bir defa Kulüpler Birliği'ne arkadaşlarımın baskıyla geldim. Sayın Sepil bırakmak istedi ama ricam için uzun bir süre erteledi. Ali Koç Beyefendi'nin baskısıyla Kulüpler Birliği başkanı oldum.”