Mesut Özil, Meksika ekibi Necaxa'nın hissedarı oldu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, beraberinde ünlü oyuncu Eva Longoria ve ünlü model Kate Upton ve eşi Justin Verlander, NBA yıldızı Victor Oladipo'nun da bulunduğu bir grup yatırımcı ile birlikte Meksika 1. Lig ekibi Necaxa'yı satın aldı.

Mesut Özil, içinde dünyaca ünlü spor, magazin ve sinema kişiliklerinin de bulunduğu bir grup yatırımcı ile birlikte Meksika ekibi Necaxa'nın yüzde 50 hissesini satın aldı.

Satın alma işlemini Twitter hesabından duyuran Özil, "Necaxa'nın sahiplik grubunun bir parçası olmaktan dolayı çok heyecanlı olmakla birlikte, türünün tek örneği olarak sunduğumuz NFT için daha heyecanlıyım. Benimle takımın bir parçasına sahip olabilirsin" ifadelerini kullandı.

So excited to be part of the ownership group of @ClubNecaxa and even more excited for the one-of-a-kind NFT that we are offering!! You can actually own a part of the team with me! 💥 pic.twitter.com/6ynBxGi2JY — Mesut Özil (@MesutOzil1088) June 1, 2021

​Hürriyet'in haberine göre, Amerikalı yatırımcı Al Tylis'in liderliğini yaptığı grupta Mesut Özil'in yanı sıra ünlü oyuncu Eva Longoria, ünlü model Kate Upton, Kate Upton'un beyzbolcu eşi Justin Verlander, Miami Heat'in yıldız basketbolcusu Victor Oladipo, eski ünlü basketbolcular Richard Hamilton ve Shawn Marion ile ABD'li olimpiyat şampiyonu kayakçı Bode Miller yer alıyor.

Necaxa Kulübü ise resmi Twitter hesabından Mesut Özil'in tweetini paylaşarak “Necaxa ailesine hoş geldin Mesut Özil” mesajını yayınladı.

LOS RAYOS 2.0 ⚡️



Los inversionistas del Necaxa, entre ellos Eva Longoria y Mesut Ozil, están muy arriba del barco hidrocálido 💪



Tú puedes ser parte de los accionistas del club, ¿qué tienes que hacer? 👇#TUBIdeotecaEnCasa 🎬 https://t.co/Klo0TdqgrLhttps://t.co/wTMLmg7sbU — SoyReferee (@SoyReferee) June 1, 2021

​Şimşekler adıyla bilinen Necaxa kulübü, Meksika'nın en üst ligi olan Liga MX'te yer alıyor.