Ali Koç, şike kumpası davası sonrası konuştu: Yaşananlardan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ders almamız lazım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FETÖ'nün 'futbolda şike soruşturmasında' kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen davanın ardından konuştu. "Allah bugünleri Türkiye'ye bir kez daha göstermesin" diyen Koç, "Burada yaşananlardan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak derslerimizi almamız lazım. Ne kadar ders aldık, emin değilim" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbolda şike soruşturmasında kumpas kurulduğu gerekçesiyle görülen davanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine "Fenerbahçe'nin bir pazar sabahı başlayan ve bugüne kadar maddi manevi çok büyük zararlara uğratan bu davada çok önemli bir noktaya geldik" diyen başlayan Koç, Fenerbahçe'ye, Fenerbahçelilere yaşatılanların hiçbir kelimeyle, hiçbir hukuki sonuçla ölçülemeyeceğini söyledi.

"Rüzgarın nereden estiğine bakarak medya aracılığıyla resmen alkışlayan, şakşaklayanlarla biz hukuken olmasa da vicdanen hesaplaşacağız" diyen Ali Koç, şöyle devam etti:

'Allah bugünleri Türkiye'ye bir kez daha göstermesin'

© AA Futbolda şike kumpası davasında karar: Hidayet Karaca'nın cezası belli oldu

Bu insanların bu kadar güç sahibi olmaları, devletin kılcal damarlarına sızarak istediği her şeyi yapacak konuma gelmeleri, askerinden, emniyetinden, yargısından pek çok bakanlıklara kadar nasıl müsaade edildiyse, bunlardan yeterince ders alınması lazım. Bu dersler alındı mı, alınmadı mı, ben emin değilim. Bunun ülkemizde hiçbir zaman yaşanmaması için, çocuklarımızın, torunlarımızın bir daha bu işlerle meşgul olmamalarının sağlanması için burada yaşananlardan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak derslerimizi almamız lazım. Ne kadar ders aldık, emin değilim. Ki bunlar bir daha olmasın."

Fenerbahçe'nin hukuken hakkını arama safhasında olduğunu belirten Koç, bir - iki adım daha kaldığını söyledi. Fenerbahçe'nin neler yaşadığını taraflı, tarafsız herkesin kabul edeceği noktaya gelindiğini anlatan Koç, "Bunun hesabını sormamız gereken daha çok kurum ve kişiler var" diye konuştu.

'Fenerbahçe camiasına sesleniyorum, bunlarla da hesaplaşmalıyız'

Koç, "Şu an mutlu değiliz, zafer çığlıkları içinde değiliz. Çok kırgınız ve kızgınız. Kırgınlık ve kızgınlık bu camia hakkını alana kadar devam edecektir" ifadesini kullandığı açıklamasında şunları kaydetti: