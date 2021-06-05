Jamaikalı atlet Fraser-Pryce tarihin en hızlı 2. kadını oldu

Jamaikalı atlet Shelly-Ann Fraser-Pryce, 100 metreyi 10.63 saniyede bitirerek tarihin en hızlı 2. kadın sporcusu unvanını elde etti.

Jamaika'nın başkenti Kingston'da yapılan yarışlarda piste çıkan 34 yaşındaki atlet, ABD'li sporcu Florence Griffith Joyner'in 10.49 saniyelik rekorunu kırmaya en çok yaklaşan isim oldu.

İki olimpiyat ve 9 dünya şampiyonluğu bulunan Fraser-Pryce, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda da altın madalya için yarışacak.

Shelly-Ann Fraser-Pryce just ran the second-fastest 100m in 🌎 HISTORY‼️ 10.63(+1.3)pic.twitter.com/c1NuHUhKwh — FloTrack (@FloTrack) June 5, 2021

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