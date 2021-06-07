Japon tenisçi Naomi Osaka, Berlin'deki turnuvadan da çekildi

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından 14-20 Haziran'da gerçekleştirilecek organizasyondan yapılan açıklamada, "Maalesef Naomi Osaka'nın Berlin'de olamayacağına dair bildirim aldık. Sezonun geri kalanı için ona en iyi dileklerimizi iletiyor ve gelecek yıl onu Berlin'de görmeyi umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Naomi Osaka pulled out of next week's Berlin WTA 5000 grasscourt tournament on Monday, raising doubts about the four-times Grand Slam champion's participation at Wimbledon later this month.​ https://t.co/paMjv4GAs7 — Reuters Sports (@ReutersSports) June 7, 2021

​Fransa Açık'ta basın toplantısına katılmadığı için para cezası verilen ve turnuvadan ihracı gündeme gelen 23 yaşındaki Japon tenisçi, 2018'den beri uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini belirterek organizasyondan çekilmişti.

Osaka'nın, 28 Haziran'da başlayacak olan sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'a katılıp katılmayacağı merak ediliyor.