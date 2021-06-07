TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralı açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı'nın (KBV) yabancı oyuncu kontenjanı, küme düşme statüsüyle ilgili kararları ve harcama limitleriyle ilgili toplantısı sona erdi.

Toplantıda harcama limiti, küme düşme statüsü, yayın ihalesi ve yabancı kuralı konuları üzerinde değerlendirme yapıldı.

Hürriyet'in haberine göre toplantı sonrası Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "TFF Başkanı Nihat Özdemir: Kulüplerimiz geçen sene ertelemiş olduğumuz yabancı kuralının 1 yıl daha ertelenmesini istiyor. Yönetim kurulumuzla değerlendireceğiz. Kulüplerimiz limitlerin arttırılmasını istedi. Birçok ekonomik kayıpları oldu. Bunu değerlendirmemizi istediler, bunu da değerlendireceğiz. Avrupa'da ülkeler 20 takımlı ligden 18'e düşmeye çalışıyor. Takvimler çok sıkışıyor. Biz 4 takım düşürmeye karar verdik. Kulüplerin talebi oldu, değerlendireceğiz. Yayıncı kuruluş tarafından ödenmesi gereken son taksit ödenmedi. Bugün itibarıyla hukuki işlemleri başlatacağız" dedi.

4 ana başlık görüşüldü

Kulüpler 4 ana konu etrafından TFF’ye görüşlerini iletti. Pandemi nedeniyle bazı kulüplerin küme düşme talebinde bulunması konusu gündeme getirildi.

Bunun dışında yayıncı kuruluşun indirim talebinde bulunması, ödemelerde yaşanan aksamalara çözüm bulunması istendi. Yeni sezondan itibaren geçerli olacak yabancı sayısı ve bunun yanı sıra yüzde 30 olan harcama limitleri sapma payının yeni sezonda kaldırılmasıyla ilgili düşünceler aktarıldı.