Mustafa Sandal'ın Türk Milli Takımı için yaptığı şarkı yayınlandı

Salgın nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020'de mücadele edecek Türkiye Milli Futbol Takımı için destek şarkısı Mustafa Sandal'dan geldi. Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısını Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio seslendirdi.

Mustafa Sandal'ın A Milli Takım için yaptığı şarkı yayınlandı https://t.co/J69EuJgGwt pic.twitter.com/boZ9Pvd8Ki — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 9, 2021

EURO 2020, bu yıl çeşitli önlemler alınarak düzenlenecek. Turnuvaya katılmaya hak kazanan Milli Takım, İtalya, Galler ve İsviçre ile birlikte A Grubu’nda mücadele edecek.

Türkiye Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde Tarkan’ın ‘Bir Oluruz Yolunda’ şarkısının Milli Takım ile özdeşleştiğini belirtmiş ve sanatçıya yeni bir şarkı çağrısı yapmıştı.