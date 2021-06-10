Fransa Açık'ta son yarı finalist Djokovic oldu

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasında 11. gün, erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Djokovic ile klasmanın 9. basamağındaki Matteo Berrettini arasında yapılan müsabakayla sona erdi.
Sırp tenisçi Djokovic, İtalyan rakibi Berrettini'yi 6-3, 6-2, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
Djokovic, 3 saat 28 dakika süren karşılaşmanın ardından yükseldiği yarı finalde, İspanyol Rafael Nadal'la karşılaşacak.
Le choc tant attendu aura bien lieu 🍿🤩— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2021
Novak Djokovic rejoint Rafael Nadal en demi-finales ↘️#RolandGarros
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