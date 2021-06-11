Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara transferlerini açıkladı

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 27 yaşındaki Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, futbolcuya 2021-2022 sezonu için 5 milyon, 2022-2023 sezonu için 5 milyon 500 bin, 2023-2024 sezonu için de 6 milyon lira sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.
Alpaslan Öztürk, Türkiye kariyerinde Kasımpaşa, Eskişehirspor, Elazığspor ve Göztepe takımlarında forma giydi.
Alpaslan Öztürk (@Ozturk5Alpaslan): “Galatasaray’a istendiğimi hissederek geldim”— Galatasaray SK 🇹🇷 (@GalatasaraySK) June 11, 2021
Detaylar için 👉 https://t.co/M4LXbLvdre pic.twitter.com/4qpyQcTLa9
Aytaç Kara da duyuruldu
Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Aytaç Kara'ya her bir sezon için 6 milyon lira sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.
Aytaç Kara, kariyerinde Eskişehirspor, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa formalarını giydi.
Aytaç Kara (@aytayt35): “Şampiyonluk için buradayım”— Galatasaray SK 🇹🇷 (@GalatasaraySK) June 11, 2021
Detaylar için 👉 https://t.co/5Tck6eRFdh pic.twitter.com/SQI4zKdIea
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