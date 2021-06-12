'Eskişehirspor kayyuma devredilebilir'

1965 yılında kurulan Eskişehirspor'un mali genel kurulunda başkan Mustafa Akgören ile yönetimi ibra edilirken, seçimli olağanüstü genel kurulda aday çıkmadığı için 17 günlüğüne ertelendi. Odatv'nin haberine göre, kongrede yeniden aday olmadan Eskişehirspor eski başkanı Mustafa Akgören, aday çıkmadığı takdirde kulübün kayyuma devredileceğini belirterek, “Biz yok olmanın eşiğindeyiz. Bugün ikinci kongreyi yapıyoruz, normal prosedürde bugün buradan bir liste çıkmaz, bir yönetim çıkmazsa bu iş kayyuma kalıyor” dedi.

Bu sezon TFF 1’nci ligin son sırasında yer alarak Misli.com 2’nci Lig'e düşen Eskişehirspor’da Mustafa Akgören yönetimi olağan mali genel kurul ve seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı. Hasan Polatkan Kültür Merkezi’ndeki mali kongrede 106 milyonu futbolculara olmak üzere 246 milyon 258 bin 239 lira borcu olan kulübün Akgören ve yönetimi oy çokluğu ile ibra edildi. Hemen ardından geçilen seçimli olağanüstü genel kurulda ise Ali Çelikoğlu başkanlığında divan heyeti oluşturulurken, başkanlık için aday çıkmadı. Divan başkanı Çelikoğlu, seçimli olağanüstü genel kurulun 17 günlüğüne ertelendiğini açıkladı.

'Bir tane talip yok'

İbra edilen Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, veda konuşmasında 19 ay görev yaptıklarını belirterek, mali tablonun göreve gelmeden önce de kötü olduğunu söyledi. Kulüp yönetimine tek adayın çıkmadığını kaydeden Akgören, “Bakın bir tane talip yok. Eskişehir'de bu kulübe parası ile malı ile mülkü ile belki başkanı olabilecek onlarca, yüzlerce insanı küstürdük. Yanlış ithamlarla, yanlış ifadelerle, yanlış yaftalarla insanları küstürdük. Bakın buraya bir kişi gelmiyor. Eskişehirspor'un tarihi başarılarla değil, başarısızlıklarla dolu. Kimse kimseyi aldatmasın. 55 senelik tarihimizin 10-15 senesi başarı veya orta sıralarda, geri kalanı hep başarısızlıklarla, hep acılarla dolu. Biz acıların çocuğuyuz, biz acılarla yoğrulmuşuz. Ama acıyı çektikçe daha çok seviyoruz o ayrı” dedi.

Kulüp yönetimine talip çıkmaması üzerine kayyum açıklamasında da bulunan Akgören, “Biz yok olmanın eşiğindeyiz. Bugün ikinci kongreyi yapıyoruz, normal prosedürde bugün buradan bir liste çıkmaz, bir yönetim çıkmazsa bu iş kayyuma kalıyor. Kayyum da, bazı arkadaşların ‘Kayyuma kalsın. Samsun kayyuma kaldı, oradan yürüdü’ sanıyorlar ya öyle bir şey değil yani. Kayyuma kalmak demek kapanmanın başlangıcı demek. Kayyuma kalmak demek kurtuluş falan demek değil” ifadelerini kullandı.