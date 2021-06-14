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    Galatasaray'da 4 başkan adayı canlı yayında buluştu

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    Sputnik Türkiye
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    Galatasaray Spor Kulübü’nde 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak başkanlık için yarışacak 5 adaydan Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas, Galatasaraylılar Derneği’nin sosyal medya hesabındaki canlı yayına konuk oldu.  

    Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak başkanlık seçimi öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas, Galatasaraylılar Derneği’nin sosyal medya hesabında gerçekleştirilen canlı yayına katıldı. Davet edilen başkan adayı Yiğit Şardan ise programda yer almadı.

    Neden başkan adayı olduklarını anlattılar 

    Galatasaray’a iş adamı bakış açısı getirmek için başkanlığa aday olduğunu ifade eden Metin Öztürk, "Galatasaray İş İnsanları Derneği’nde 2 dönem başkanlık yaptım. O dönemde yönetimlerle iç içe olup, hem şahsen sponsorluklarda bulundum kulübüme hem iş adamlarının bulunmasına katkı sağladım. Denetim mekanizmaları iyi çalışmadığı, günlük hayat devam ederken borçlar ötelendiği için bugün artık kulübümüz yönetilemeyecek ya da zor yönetilecek, uzun vadeli kredilerle yönetilebilecek duruma geldi. Buna bir iş adamı bakış açısı getirmek istedim. Katma değeri kulübümüze getirip maliyetlerimizi azaltıp başarı seviyesini en tepede tutarak 6 yıllık bir süreçte borçları yok etmek ana hedefimiz. Umarım başarırız" diye konuştu.

    Galatasaray - logo
    © AA / Aytaç Ünal
    Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

    İbrahim Özdemir, borçların ödenmez hale geldiğini belirterek, "40 yıllık kulüp üyesi olarak canımız kadar sevdiğimiz, çocukluk aşkımız Galatasaray'ı böyle bir günde, uygun bir ekip hazırlamışken bu kazanımlardan faydalandırmama gibi bir durum bize yakışmazdı. Yönetim eksiklikleri, Galatasaraylıların birbirleriyle kavgaları, omuz atmalar, kırıcı ifadeler ve kopuş dönemi beni çok yordu. Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin yeniden tesis edilmesi lazım. Mali sorunların altından kalkmak, yalnız Galatasaray'ın imkanları değil yetkin ellerle, mali disiplinle, finansmanın iyi idare edilmesi ve yeni kaynaklar yapmakla mümkündür. Bundan dolayı Galatasaray'a bir kurtuluş reçetesi olarak aday olduk" şeklinde konuştu.

    42 yıldır Galatasaray'ın içinde olduğunu söyleyen Eşref Hamamcıoğlu, şunları söyledi:

    Fatih Terim
    © AA
    Galatasaray başkan adaylarından Fatih Terim açıklaması

    "Son 6 yıldır divan kurulu yönetimindeydim. Bu sürede Galatasaray'ın sorunlarını vakıf oldum, problemleri analiz etme imkanım oldu. Tespit ve eleştiri yapmak yerine artık taşın altına elimi sokma gerektiğine inandım. Ekip arkadaşlarımla bu konuda sorumluluk almak ve duyarsız kalmayarak başkanlığa aday oldum. Son zamanlarda toplumsal erozyonun bir şekli kulübümüze de sirayet etti. Sevgi ve saygı ortamımız bitti. Fikir ayrılıklarımız en büyük zenginliğimizdi. Kategorilere ve gruplara ayrılarak, ötekileştirilerek ortak aklı kullanma yeteneğimizi kaybettik. Bunun ardından kulübümüzün kolektif mülkiyeti risk altına girdi. Buradan bir mesuliyet çıkardık. Önce bütün paydaşlarımızla kucaklaşmak, fikir ayrılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul ederek kulüp içinde olarak rekabeti husumete çevirmeden bu rekabetten çıkan enerjiyi dışarıda bize karşı oynanan oyunlara izleyici olmak yerine bunlarla mücadele etme konusunda kararlılığımız var. Sevgi ve saygı ortamı ile ortak akıl kullanma yeteneğimizi yitirdiğimiz için son zamanlarda kulübümüzde mali ve idari dengesizlik var. Bunun sonucunda kulübümüzün hayatını sürdürememe riski ortaya çıktı. Ekip arkadaşlarımla birlikte bu sorunları çözmek ve kulübü gerçekçi projelerle, ayakları yere sağlam basan bir ekiple yeniden düzlüğe çıkarmak için sorumluluk aldık." 

    Galatasaray'ın uzun zamandır çözülemeyen problemlerini, Galatasaray’ın kuruluş ideallerini ve değerlerinin artık arzu ettikleri şekilde yaşanmadığını görerek bir çözüm üretmek istediklerini vurgulayan Burak Elmas, "Bu, çok samimi bir çözümdü. Bu, iktidar mücadelesi olarak değil Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğümüz bir yola çıkış. Galatasaray'ın geleceği için taşın altına elini elimizi koymaya karar verdik. Galatasaraylıların şikayet ettiği seçim dönemi alışkanlıklarından uzak durmaya, problemleri detaylı çalışmaya, oy için değil yetkinlik için değerli insan kaynağını kazandırmaya, sorunları çok önce çalışarak ilk gün çözüm önerilerini ilk gün için hazırlamaya çalıştık. Hiç kimseden teveccüh görerek değil kendi inisiyatifimizle Galatasaray ailemize olan görevimiz olarak bu çözümü ürettik. Bu çözüme karşılık bir teveccüh oluşmasını bekledik. Bugün de bu teveccühün oluştuğunu görüyorum. Yapmak istediklerimizin anlaşılmasından dolayı çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

    Başkan adayları, 3 saati aşan programda projelerini, ekonomik sorunlar için çözümlerini, futbol takımı, tüzük ve amatör branşlarında yapacaklarını da anlattı. Program bitiminde 4 başkan adayı birlikte poz verdi.

                        

    Etiketler:
    başkan adayı, Seçim, Galatasaray
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