Başkan adayı Özdemir: Galatasaray, devlet olmasa iflas etmişti

Galatasaray’da başkan adayı İbrahim Özdemir, "Büyük bir mali kaosun içindeyiz. Galatasaray, devlet olmasa iflas etmiş durumdaydı. Hovardaca yapılan bol sıfırlı transferler... Kendi işinde kazandığı parayı bu şekilde harcamayacak insanlar Galatasaray'ın parasını hovardaca harcadı” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü'nün 19 Haziran Cumartesi günü başkanlık seçimi var. Başkan adaylarından İbrahim Özdemir, NTV Spor yayınında soruları yanıtladı.

Kulübün mali yapısına değinen İbrahim Özdemir, şunları kaydetti:

"Galatasaray sosyal açıdan kaosun içinde. Herkes birbirine farklı ve hoş olmayan açıdan bakıyor. Büyük bir mali kaosun içindeyiz. Galatasaray, devlet olmasa iflas etmiş durumdaydı. Hovardaca yapılan bol sıfırlı transferler... Kendi işinde kazandığı parayı bu şekilde harcamayacak insanlar Galatasaray'ın parasını hovardaca harcadı.

‘Galatasaray'ı yeniden düzlüğe çıkarmak istiyoruz’

Vizyonumuz, misyonumuz belli. Geçmişte kısa sürede Türkiye'yi düzlüğe çıkarmış yapılardan beslenerek buraya geldik. Tefecilerden beslenmeyen, büyük ücretler ödeyerek bonservis yapmayan, finansmanı iyi yönetecek kadrolar oluşturarak, Galatasaray'ı yeniden düzlüğe çıkarmak istiyoruz. Buna yüzde 100 inanıyorum. Yeter ki bizi yönetime getirsinler. Eskiden başkanlık yapan isimler çekilmesinler ama ağabeylik yapsınlar. Geçmiş dönemlerde ekip ruhuna önem verdim. Çok yetenekli, mesleklerinde büyük başarılar kazanmış, uzmanlaşmış ciddi bir kadromuz var. Mali konuları çözebilecek tek ekip İbrahim Özdemir ve arkadaşlarıdır."

‘27 yaşından büyük oyuncu almayacağız’

Transfer konusunda değinen başkan adayı Özdemir, şunları söyledi:

"Transfer hedefimiz mümkünse 27 yaşından büyük futbolcu almamak. Altyapıya yetenekli hoca getirerek, Ajax, Benfica modelini mutlaka getireceğiz. Söylediğim gibi bol sıfırlı gelen bir futbolcu getirmeyeceğiz. Avrupa'da 20'li yaşlarındaki futbolcu en yüksek performansına geliyor. Biz de 20 yaş genç görülüyor. Şu anda Galatasaray altyapısında Ozan Kabak dışında herhangi bir futbolcu hatırlamıyorum. Galatasaray'ın futbolcu fabrikası kurması gerekir."

‘Eksik yerlere genç futbolcuları yerleştirmek istiyoruz’

Geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen yüksek meblağlı transferleri eleştiren Özdemir, "Çileğin artık modası geçti. Eğer bize ucuza mal olacaksa, bonservisi yoksa, maaşı düşükse, mümkünse menajer parası ödemeden bu tür yetenekleri Galatasaray'a kazandırırsak iyi olur. Galatasaray'ın eksik yerlerine genç futbolcuları yerleştirmek istiyoruz. Kerem, Halil, Onyekuru, Mohamed var... Futbolcuları mutlaka Galatasaray'a kazandırmak istiyoruz. Her mevki için çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

‘Biz Fatih Hoca’ya çağrıda bulunduk’

Özdemir, "Futbolun başında Fatih Terim var. Biz Fatih Hoca’ya çağrıda bulunduk. Eğer sorduğumuz soruya olumlu ya da net bir cevap alırsak evet, olmazsa Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak isimler portföyümüzde duruyor. Kimse vazgeçilmez değil. Gördük bunu" şeklinde konuştu.