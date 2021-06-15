Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştüğünü söyleyen Rıdvan Dilmen'den teknik direktör açıklaması

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğünü söyledi ve "Fenerbahçe, ince eleyip sık dokumak istiyor. Teknik direktör adaylarını 3'e indirmiş ve 'Muhtemelen 1 hafta içinde belli olur' dedi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıklarını açıklamasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi.

Koç, yabancı bir antrenörle çalışmak istediğini dile getirirken yeni hocanın kim olacağı merak konusu oldu. Birçok ismin Fenerbahçe ile adı anılırken Rıdvan Dilmen'den bir açıklama geldi.

Koç ile teknik direktör konusunda görüştüğünü açıklayan Dilmen, şunları söyledi: "Fenerbahçe, ince eleyip sık dokumak istiyor. Ali Bey ile bugün görüştüm. Teknik direktör adaylarını 3'e indirmiş. 'Muhtemelen 1 hafta içinde belli olur.' dedi."