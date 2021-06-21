A Milli Takım otobüsüne 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' yazısı asıldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de İsviçre ile oynadığı son grup maçı öncesinde kaldığı otelin önündeki takım otobüsüne "Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş" yazısı asıldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İsviçre'ye 3-1 kaybettiği son maç öncesinde kaldığı otelin takım otobüsünün üzerine teknik direktör Şenol Güneş'i hedef alan bir yazı asıldı. Otobüsün ön camına konulan kağıtta "Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş" yazdığı görüldü.

© Fotoğraf : Twitter Otobüsün ön camına konulan kağıtta "Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş" yazdığı görüldü.

Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için B Grubu’nda Danimarka’nın son maçında Rusya’ya 6 farklı kaybetmesi, C Grubu’nda Kuzey Makedonya’nın da Hollanda’dan en az 5 farklı yenilgi alması gerekiyor.