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    Ali Koç: Yeni teknik direktörümüzü seçildiğimiz takdirde pazartesi günü duyuracağız

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202106221044795894-ali-koc--galatasaray-son-3-senedeki-yaklasimimizin-yarisini-sergilese-turk-futbolundaki-bircok/

    Fenerbahçe’de düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesinde Habertürk'te canlı yayına konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Yeni teknik direktörümüzü seçildiğimiz takdirde pazartesi günü duyuracağız" dedi.

    Habertürk televizyon kanalında gündemi değerlendiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

    • "Fenerbahçe’yi devraldığımızda, parlak bir tabloyla devralmadık. Fenerbahçe'nin seçimlerine bakarsanız, Aziz başkanın tek aday olarak girdiği dönemler dahil seçimin ilk günü yönetim kurulları açıklanır. Dolayısıyla bizim camiamızın kültürüne ters bir durum değil. Son anda başkan adaylarının açıklanması camiamız için sürpriz değil. Sağlıklı bir sistemde, seçime belli bir süre kala yönetim kurullarının açıklanması ve sabitlenmesi yapılabilir ama bu bizim camiamızda sıkıntı yaratmaz."
    • "Hedefimiz perşembe günü öğleden sonra yönetim kurulumuzu açıklamak. Listemiz 2-3 karar dışında, isimler tamam. Hiç kimseyi ekonomik gücü veya para versin diye almıyoruz. Bu geçmişte denenmiş şeylerdir ama bu çağa ters düşen yöntemdir. Söz konusu Fenerbahçe olunca cömert olacak insanlar var. Ama söz konusu Fenerbahçe’yse son derece cömert bir camiaya sahibiz."
      Ali Koç
      © İHA
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    • "Bizi asıl sıkıntıya sokan, birinci sezonumuzda hiç beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşmak. Biz o zaman ne şampiyonluk vadettik, ne pembe dünya vadettik. Belki de yaptığımız en yanlış tercihlerden bir tanesi çok köklü bir değişikliğe gittik. İlk sene onu yapmamak gerekirdi. Arkasından gelen sonuçlar, ne yazık ki bütün enerjimizi günlük olaylara odaklamamıza neden oldu. Fenerbahçe taraftarı, en kötü günümüzde bile yanımızda durdu. Onlara mahcubuz."
    • "Kim aday olursa olsun, benim adaylığımı değiştirecek bir konu olduğunu düşünmüyorum. Buna Aziz Yıldırım da dahil."
    • "Mektup yazarak tebrik ettim Burak Elmas’ı. Burak Bey’i gençlikten tanırım. Eşini daha eski tanırım. Eşi ve ailesiyle Faruk Süren başkanla dostluğumuz vardır. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Ama söz konusu Fenerbahçe olunca ben, Galatasaray olunca o, zaman zaman konulara dostluk penceresinden bakmayabiliriz."
      Ali Koç
      © İHA
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    • "3 Temmuz’da Galatasaray Kulübü öyle bir noktaya geldi ki, Fenerbahçe’nin bunu unutması mümkün değil. Hala belli bir kesim, tüm mahkeme kararlarına rağmen Fenerbahçe’ye kurulan kumpaslara ve bunların Türk yasası tarafından ispatlanması, bu insanların binlerce yıl cezalandırılmasına rağmen oraya odaklanmış bir kesim olabiliyor. Galatasaray Kulübü’nün yönetimi bizim son 3 senedeki yaklaşımımızın yarısını sergilese, Türk futbolundaki birçok sorunu giderebiliriz."
    • "TFF’nin iki görevi vardır. Kulüplere hizmet etmek, Türk futbolunun kalkınmasını sağlayabilmek. Federasyonu zaten 4 kişi falan yönetiyor."
    • "Yabancı kuralı tek başına hiçbir şeyi değiştirmez. Yabancı kuralı sadece bir ayak. Biz altyapılarda hoca bulamıyoruz. Koskoca Fenerbahçe’nin iki tane sahası var. Benim en büyük hayalim Türkiye’nin eşi benzeri görülmemiş bir akademisi."

     

    Etiketler:
    Galatasaray, Teknik direktör, Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Ali Koç
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