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    ‘Türk at yarışçılığının derbisi’ bu yıl da seyircisiz yapılacak

    ‘Türk at yarışçılığının derbisi’ bu yıl da seyircisiz yapılacak

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    Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ‘Türk at yarışçılığının derbisi’ Gazi Koşusu'nun 95'incisi için geri sayım başladı. TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge “Bu sene de pandemi dolayısıyla seyircisiz icra etmek durumunda kalacağız Gazi Koşusu'nu" dedi.

    Veliefendi Hipodromu'nda 26 Haziran Cumartesi gerçekleştirilecek 95. Gazi Koşusu için hazırlıklar bitme noktasına geldi. 

    Yılın en önemli randevusunda 2400 metre mesafede koşulacak yarış için 22'si asıl ve 2'si yedek 24 safkanın kaydı yapıldı. Belirli şartları taşıyan 3 yaşındaki atların koştuğu ve her atın hayatları boyunca bir kez katılabildiği Türk atçılığının en prestijli koşusunun klasiği haline gelen ‘şıklık yarışı’ çevrimiçi platformlar aracılığıyla takip edilecek.

    Jokeylerin ve at yarışı meraklılarının bir yıldır merakla beklediği randevuda bu yılki birincilik ödülü 2 milyon 100 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 840 bin lira, üçüncüye 420 bin lira, dördüncüye 210 bin lira, beşinciye 105 bin lira yarış ikramiyesi dağıtılacak. 

    Koşuyu kazanan tayın sahibi ise birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 3 milyon 134 bin 100 lira ikramiye kazanacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutar yetiştiricilik primi ile 3 milyon 737 bin 850 liraya ulaşacak.

    Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, yaptığı açıklamada, Gazi Koşusu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli spor organizasyonlarından birisi olduğunu söyledi.

    1927'den beri gerçekleşen organizasyonun atçılık camiası için öneminin fazla olduğunu belirten Özbelge, her Gazi Koşusu sonrası yeni bir Gazi Koşusu heyecanının başladığını ifade etti.

    TJK'nın organizasyonu mükemmel yapmak için yarıştan yaklaşık 2 ay önce hazırlıkları planlamaya ve uygulamaya başladığını anlatan Özbelge, yarışta 3'ü yaşlı safkan İngiliz tayı olmak üzere 22 atın yarışacağına vurgu yaptı.

    Gazi Koşusu günlerinin atçılığın festivali ve bayramı olduğunu vurgulayan Özbelge, "Gazi Koşusu günleri çok yoğun ve coşkulu bir şekilde kutlanır. Kalabalıklar olur hipodromlarda, festival havasında geçer. Maalesef pandemiden dolayı iki seneden beri seyirci alamıyoruz hipodromlara. Türkiye'nin genel şartlarında salgınla ilgili çok düzelmeler görülse de henüz daha seyirciye açamadık hipodromlarımızı. Bu sene de pandemi dolayısıyla seyircisiz icra etmek durumunda kalacağız Gazi Koşusu'nu" dedi.

    Etiketler:
    seyircisiz, Koronavirüs, Kovid-19, Ahmet Özbelge, Gazi Koşusu, Türkiye
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