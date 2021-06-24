UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı

UEFA, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi müsabakalarında deplasman golü kuralını kaldırdığını açıkladı. Yeni kural 2021/2022 sezonundan itibaren geçerli olacak.
UEFA'nın açıklamasında, iki takım arasında oynanacak maçlarda eşit sayıda gol atılması durumunda maçın 15'er dakika iki uzatma devresine gideceği bildirildi.
Eğer eşitlik uzatma dakikalarında da bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.
⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.— UEFA (@UEFA) June 24, 2021
Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL
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