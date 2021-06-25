Ali Koç'un yönetim listesi belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni yönetim listesi belli oldu.

Fenerbahçe'de 25-26 Haziran günlerinde yapılacak olan seçimli genel kurulda mevcut başkan Ali Koç'un yeni yönetim listesi belli oldu. Listede Koç'un ikinci döneminde şu isimler yer aldı:

"Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş."