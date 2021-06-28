Emre Belözoğlu İtalya yolcusu: Lazio'da Sarri'nin yardımcısı olacak

İtalyan basını eski Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun kariyerine İtalya'da yardımcı antrenör olarak devam edeceğini belirtti.

Basına yansıyan haberlerde, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin yardımcılarından birinin Emre Belözoğlu olacağı kaydedildi.

Fanatik'in Sport Press 24'e dayandırdığı haberinde, Maurizio Sarri, merak edilen teknik ekibi konusunda ilk ismi belirledi. Bu ismin Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu olduğu aktarıldı. Emre Belözoğlu, 2001-05 yılları arasındaki Inter macerasıyla 'tanıdık bir isim' olarak aktarıldı.

Emre Belözoğlu'nun Lazio'da sadece bir yardımcı antrenör olarak değil Sarri ile birlikte kulübenin güven veren önemli bir ismi konumunda olacağı aktarıldı.

2001-2005 yılları arasında Inter'de top koşturan Emre Belözoğlu ile Sarri'nin görüştüğü, Lazio'nun genç çalıştırıcı için 'harika' bir fırsat olacağını söylediği kaydedildi. Haberde ayrıca Emre Belözoğlu'nun A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten de benzer bir teklif aldığı belirtildi.