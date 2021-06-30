Galatasaray ve Fatih Terim'e 'hakaret içeren tezahürat' yapan kişiye dava

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Eyüp Kara tarafından hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarı olan Timur Cihan Saylam'ın, 6 Şubat'ta Fenerbahçe ve Galatasaray futbol takımları arasında oynanacak olan müsabakayı izlemek üzere Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunduğu anlatıldı.

Sanık Saylam'ın stadyumda çalınan şarkıya eşlik ettiği aktarılan iddianamede, şarkının nakarat kısmından sonra ise küfür içerikli tezahüratta bulunduğu ve bunu sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştığı ifade edildi.

İddianamede sanığın ifadesinde, statta çalınan şarkıya eşlik ettiğini, ardından söz konusu tezahüratı yaptığını, bu anı sosyal medya hesabından paylaştığını, hesabının kapalı olduğunu, sadece takip eden arkadaşlarının gördüğünü, arkadaşlarından birinin bu videoyu sosyal medyada paylaştığını ve pişman olduğunu söylediği aktarıldı.

İddianamede, sanık Timur Cihan Saylam'ın 'hakaret içeren tezahürat' suçundan 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması ve bir yıl süreyle seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Timur Cihan Saylam ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.