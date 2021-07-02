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    Emre Belözoğlu

    Emre Belözoğlu'ndan Ümit Özat'a 5 kuruşluk manevi tazminat davası

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    Emre Belözoğlu, kendisi hakkında FETÖ iddialarında bulunan Ümit Özat’a 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Ümit Özat, kendisine açılan manevi tazminat davasıyla ilgili, "Fakat bendeki kuruşlarda Türkçe Olimpiyatları resmi yok. Görünce şaşırmayın lütfen" dedi.

    Fenerbahçe'nin Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü görevinden ayrılan Emre Belözoğlu, kendisine yönelik FETÖ’cü olduğuna dair yalan, hakaret ve iftira içerikli beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Ümit Özat'a 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

    Emre Belözoğlu'nun avukatı Mahir Işıkay tarafından Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğine sunulan dava dilekçesinde, Belözoğlu'nun 25 yıllık sporculuk kariyerine 20'ye yakın ulusal ve uluslararası kupa sığdırdığı, ülkenin başarılı ve kariyerli milli sporcularından birisi olduğu anlatıldı.

    Özat'ın 26 Mart'ta 'Futbol Arenası' isimli internet sitesine verdiği röportajda “FETÖ'den şikayet eden tüm kulüplerin içinde FETÖ'cü var, hocasında, yöneticisinde, sportif direktöründe” şeklinde ifadeler kullandığı aktarılan dilekçede, "Davalının bu sözlerinin hedefinin FETÖ’nün Türk futbolunu ele geçirme çabasının son halkası '3 Temmuz Şike Kumpası' sürecinden en büyük zararı görmüş olan, bu terör örgütünün Türk futbolundaki varlığından rahatsızlığını her yerde dile getirmekten çekinmeyen, Fenerbahçe Spor Kulübü ve onun o tarihteki sportif direktörü müvekkil Emre Belözoğlu olduğu izahtan varestedir" denildi.

    Dilekçede, Özat'ın 27 Mart'ta Spor Gecesi adlı programın YouTube'daki canlı yayınında "15 Temmuz’dan bu yana Emre’nin ağzından FETÖ ile ilgili kötü bir şey duydunuz mu? Sizce FETÖ terör örgütü müdür? Biz bunu dile getiriyoruz da o niye dile getiremiyor? Ona yakın olanlar, spor camiasındaki, ya bunlar bizi kandırmış. Biz bunlara inandık diyebildi mi? Diyemezler çünkü hala bağlantıları var" şeklinde sözler sarf ettiğine dikkat çekilerek, bunun üzerine Belözoğlu'nun ve Fenerbahçe'nin açıklama yaparak Özat'ın sözlerini kınadığı ifade edildi.

    Özat'ın, Belözoğlu'na 'FETÖ'cü iftirası' attığı savunulan dilekçede, şunlar kaydedildi:

    "Müvekkil Belözoğlu takımıyla birlikte bulunduğu yurt dışı kampından döndükten sonra 27 Temmuz 2016 tarihinde Kısıklı’daki demokrasi nöbetine katılmıştır. Burada yaptığı konuşmada Fetullahçı yapılanmaya terör örgütü demekten bir an bile tereddüt etmemiş ve bunu yüksek sesle dillendirmiştir. Diğer yandan çirkin ve asılsız iftiralarla kişilik haklarına zarar verilmeye çalışılan müvekkilin '3 Temmuz 2011 Şike Kumpası' ve sonrasında durduğu yer, yaptığı açıklamalar, ortaya koyduğu duruş ve tavır, tüm kamuoyunca bilinmekte olup tüm delilleriyle ortadadır. Kendisi hakkında FETÖ terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle defalarca şikâyette bulunulmuş, yapılan yargılama ve soruşturmalarda ismi, zikredilmesine karşın bu beyan ve şikâyetler ile ilgili hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaların hepsinden aklanarak çıkmıştır. Müvekkil hakkında hâlihazırda ne devam eden soruşturma ne de herhangi bir kovuşturma bulunmamaktadır."

    Dilekçede, Özat'ın 2018 yılından beri bir takımın teknik direktörü olarak tam bir futbol sezonu geçirmediği belirtildi:

    "Yeşil sahalarda teknik direktör olarak gündem olamayan Ümit Özat, Türkiye’nin yetiştirdiği en başarılı futbolculardan ve geleceğin başarılı teknik direktör adaylarından biri olan müvekkilimin kişilik haklarına yalan ve iftira ile saldırarak gündem olmaya çalışmaktadır. Davalı, anılan hain yapılanmaya terör örgütü demekten çekinmeyen ve hakkındaki tüm soruşturmalardan aklanarak çıkan müvekkile yönelik tamamen yalan, hakaret ve iftira kapsamlı sözler sarf etmiş ve paylaşımlarda bulunmuştur. Davalı bu sözleri ile açıkça Belözoğlu'nun kişilik değerlerine zarar vererek gündem olmayı hedeflemiştir. Davalı Ümit Özat, her ne kadar müvekkilimi FETÖ’cü olarak suçlamaktaysa da kendisi yakın geçmişte bu hain örgütün televizyon kanallarındaki programlara katılmaktan çekinmemiştir. Davalı, FETÖ’nün propaganda amaçlı yayın yaptığı televizyon kanalı Samanyolu TV’de yemek programına katılmıştır."

    Açıklanan bu nedenlerle davanın değerinin 5 kuruş olduğu belirtilen dilekçede, "Dava değerinin müvekkilin uğradığı zararı karşılamayacağı açıktır. Ancak burada amaç davalının söz konusu asılsız iddialarına, hukuka aykırı fiillerine son vermek, davalının haksız olduğunu ortaya koymak ve davalının bir yaptırım ile karşılaşmasını sağlamaktır" ifadeleri kullanıldı.

    Dilekçeyle birlikte, Özat'ın sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve katıldığı programların görüntüleri, Belözoğlu ile Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklamaları ve Belözoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen takipsizlik kararı delil olarak dosyaya sunulurken, Özat'ın futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verdiği ifadenin suretinin mahkemece talep edilmesi istendi.

    Öte yandan Özat'ın TV, gazete, sosyal medya ve herhangi bir platformda Belözoğlu hakkında beyanda bulunmaması yönünde tedbir kararı verilmesi istendi.

    Ümit Özat'tan yanıt: Bendeki kuruşlarda Türkçe Olimpiyatları resmi yok

    Açılan manevi tazminat davasına Ümit Özat'tan karşılık geldi. Özat, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fakat bendeki kuruşlarda Türkçe Olimpiyatları resmi yok. Görünce şaşırmayın lütfen" diye yazdı.

    Etiketler:
    Tazminat davası, Ümit Özat, Dava, FETÖ, Emre Belözoğlu
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