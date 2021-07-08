Rusya Milli Takımı'nda antrenör Çerçesov'un görevi sona erdi

Rusya Futbol Federasyonu, Rus milli takımının antrenörü Stanislav Çerçesov’la olan sözleşmesini feshetme kararı aldı. Yeni antrenörün kim olacağına ise henüz karar verilmedi. 2016 yılında milli takımın başına geçen Çerçesov, 2018 yılında Dünya Kupası'nda gösterdiği başarıyı Euro 2020’de gösteremedi.

Rusya Futbol Federasyonu’nun telegram hesabından yapılan açıklamada, “Stanislav Salamoviç’le birlikte sözleşmesinin feshedilmesi kararı aldık. 2022 Dünya Şampiyonası eleme maçlarına hazırlaması için milli takım antrenörlüğü görevi adaylarını aramaya başladık” ifadeleri kullanıldı.

Çerçesov’un görevden ayrılması olasılığı Rus milli takımının Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki performansının beklentileri karşılamamasının ardından değerlendirilmeye başladı. Rusya, turnuvanın play-off maçlarına kalamadı.

Çerçesov geçen hafta görevden ayrılması olasılığıyla ilgili soruya, henüz böyle bir şeyi düşünmediği yanıtını vermişti.

Çerçesov Ağustos 2016’da Rusya milli takımının başına geçmişti. 2018 yılında Rusya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen dünya şampiyonasında Rus milliler tarihinin en iyi sonucunu elde etmiş ve çeyrek finale gitmişti.

2018’deki başarılı performansın ardından Çerçesov, FIFA’nın yılın en iyi antrenör adayları arasında girmişti. Rusya Futbol Federasyonu da kendisi ile sözleşmesini uzatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rus millilere Kremlin’de ödül vermişti, Çerçesov’a da devlet nişanı verilmişti.

Sonbaharda Rus milli takımı düşüşe geçmeye başladı, Euro-2020’de başarılı bir performans gösteremedi. Rusya milli takımı 21 Haziran’da Danimarka ile olan maçı 4:1 skorla tamamladı ve turnuvaya veda etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile benzerliği

Bu arada şubat ayında Çerçesov’la Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun benzerliği bir kez daha gündem konusu olmuştu.

5 Şubat doğumlu olan Çavuşoğlu, Antalya'da bulunan Çerçesov'u doğum günü için davet etmişti. Rusya Milli Takımı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Çerçesov'un Antalya'da Çavuşoğlu'yla bir araya gelerek doğum gününü kutladığı belirtilmişti.

Daha sonra ikilinin benzerliği nedeniyle Kullanıcıların "Neden fotoğrafta iki Çerçesov var da Çavuşoğlu yok?", "Hangisi Çerçesov?" gibi yorumlar yaptıkları görülmüştü.