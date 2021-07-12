Galatasaray'dan Mancini paylaşımı

İtalya, EURO 2020 finalinde İngiltere'yi penaltılarla mağlup ederek kupayı kazandı.
Mancini, ülkesini 53 yıl sonra Avrupa şampiyonluğuna taşıdı.
Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik adamı sarı-kırmızılı kulüp unutmadı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Galatasaray, "EURO 2020 şampiyonluğu için seni ve tüm İtalya'yı kutluyoruz!" ifadelerine yer verdi.
🇮🇹 EURO 2020 şampiyonluğu için seni ve tüm İtalya'yı kutluyoruz!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 11, 2021
Congratulazioni, @robymancio 👏👏👏#EURO2020 #ITA pic.twitter.com/S6b9zTDJRg
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