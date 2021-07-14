Volkan Demirel, Fenerbahçe'den ayrıldı: 'Kendi doğrularımla, yapacaklarımla yoluma devam edeceğim'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Volkan Demirel basın toplantısında Demirel'in sarı-lacivertli kulüpte ayrıldığını duyurdu. Koç, "Volkan Demirel, hocalık kariyerine de burada başladı. Hocamız kendi ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söylediği halde Volkan, bir müddet ayrılmak istediğini söyledi" diye konuştu.

Ali Koç, Vitor Pereira'nın Volkan Demirel'i takımda görmekten memnuniyet duyacağını ifade ettiğini belirterek, "Fakat Volkan Demirel, kendi ayakları üzerinde durmak istediğini bize belirtti. Biz de bu görüşünü saygıyla karşıladık. Ben Volkan'a biraz pres yaptım, biraz daha dur, görev başındayken yeni bir görev çıkar belki dedim. Ancak o kendine has özgüveniyle ben kendi ayaklarım üzerinde duracağım ama şu tarihte Fenerbahçe'ye geri döneceğim dedi." diye konuştu.

Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir Volkan'dır Fenerbahçe. Fenerbahçe'de efsaneleşmiş, çubukluyla bütünleşmiş, duruşuyla, Fenerbahçe tarihinin bana göre en efsane kalecisi olmuştur. 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa kazanmış. Volkan'ın futbolcu kariyerine veda ettikten sonra futbol dünyasında çok iyi bir hoca olmak istediği için ilk adımlarını yine Fenerbahçe'de attı. 2 sezon yardımcı antrenörlük yaptı. Volkan'la görüşme yaptık, hocamızla görüşme yaptık. Hocamız kendi ekibinde Volkan'ın olmasından mutluluk duyacağını söyledi. Volkan bir müddet ayrılmak istediğini, kendi ayakları üstünde durmak istediğini ifade etti. Biz bu planını saygıyla karşıladık. Ben biraz daha pres yaptık. İyi kadromuz var, daha tecrübe kazan dedim. O kendine has özgüveniyle bir tarih verdi, o tarihte hoca olarak Fenerbahçe'ye döneceğim dedi. İddialı bir tarih. Saygıyla karşıladı. Volkan benim için zor bir veda. 19 yaşından beri onu tanıyorum. Umarım her şey gönlünce olur. Kulübümüzün kapısı her zaman kendisine açıktır. Onun yuvası burasıdır. Sadece saha içinde değil, saha dışında da çok iyi duruş sergilemiştir. 3 Temmuz'da da dimdik ayakta duran futbolcularımızdan birisidir.

Fenerbahçe'deki kariyerini noktalayan Volkan Demirel ise, "20 yıl önce bu kulübe girdiğimde ne yapacağını bilmeyen bir gençtim. Şimdi 40 yaşındayım. Hedeflerim var. Kendi doğrularımla, yapacaklarımla yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.