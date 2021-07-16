'Sergen Yalçın, Ghezzal'a 'Canımı sıkıyorsunuz, benden çok para alıyorsunuz, hala imzalamıyorsunuz' dedi'

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, Rachid Ghezzal ile görüşmeler askıya alındı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Ghezzal'a "Canımı sıkıyorsunuz. Benden çok para alıyorsunuz hala imzalamıyorsunuz. Bunu unutmayın herkesin yeri dolar" dediği ileri sürüldü.

Beşiktaş’ın geçen sezon Leicester City’den kiralanan ve şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Rachid Ghezzal’la yeniden anlaşmak için yaptığı görüşmelerde oyuncunun ve menajerinin tavrı yönetimin de Sergen Yalçın’ın da tepkisine neden oldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan iddiaya göre menajer Anoir Fazuli, 2 gün önce kulübün teklifini kabul ederken son görüşmede "Galatasaray'la görüşüyoruz" dedi. Fazuli, "Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak ve oynamak istiyor. Fakat daha önce önerdiğiniz 2 milyon 800 bin euro bize çok az geldi. Bu nedenle bu rakamı arttırın" talebinde bulundu.

Başkanise "Ghezzal bizim için değerli. Leicester’de 1.8 milyon euro alıyordu. Rakamı 2.8 milyon euro’dan 3.2 milyona çıkardık. Dünyadaki ekonomik krizde biraz insaflı olalım. İsteyen istediği yere gider. Teklifimizi yaptık, bekliyoruz" dedi.

Fazuli’nin "Son ve kesin rakam söylüyorum; yıllık 3.2 milyon euro ücret. 4 yıllık garanti sözleşme ve Leicester’den 4 milyon euro'ya bonservisini alın" sözleri üzerine Çebi gülümseyerek "Biz hep fedakârlık yaptık" ifadelerini kullandı.

Bu yaşananlar üzerine yönetim görüşmeleri askıya alırken sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın devreye girerek menajer Fazuli ile konuştu. Yalçın, menajere "Kimse Beşiktaş’tan büyük değildir. Başkan Çebi ve yönetimi olağanüstü para verdi. Ayıptır" diye tepki gösterdi.

Ghezzal ile Facetime'dan görüşme yaparak, "Canımı sıkıyorsunuz. Benden çok para alıyorsunuz hala imzalamıyorsunuz. Bunu unutmayın herkesin yeri dolar. Burada çok güzel bir arkadaş grubu yakaladık. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi değerlendirmeliyiz" ifadesini kullandı.

Ghezzal ile sorunu menajerinin çözeceğini belirtti.