Rafael: Anderson bu kadar McDonald’s yemeseydi, dünyanın en iyisi olabilirdi

Başakşehir'in tecrübeli sağ beki Rafael, eski takım arkadaşı Anderson’un çok fazla McDonalds yediği için dünyanın en iyilerinden biri olmadığını söyledi.

Manchester United, 2007 yazında Anderson’u büyük umutlarla Porto’dan transfer etmiş ve Brezilyalı oyuncuyu tarihinin en başarılı kadrolarından birinin parçası yapmıştı. Yakın dönemde Adana Demirspor forması da giyen Anderson, Old Trafford’daki kariyerinde dokuz kupa kazanmış, fakat buna rağmen hiçbir zaman ilk 11’in düzenli bir parçası haline gelememişti.

Bir dönem Manchester United’da Anderson’la takım arkadaşı olan Başakşehirli Rafael ise Brezilyalı oyuncunun çok fazla McDonalds yemediği takdirde dünyanın en iyisi olabileceğini dile getirdi.

Rafael, ikiz kardeşi Fabio ile birlikte yazdığı ve The Mirror tarafından yayınlanan otobiyografisinde Anderson’la ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Anderson çılgın biriydi ama onu çok seviyordum. Ona futbol topunu verirseniz ve onu özgür bırakırsanız, bazen birkaç maçlık iyi seriler yakalardı. Ama onun iyi oynadığında biz de takım olarak harika oynuyorduk. Çok fazla uzun süreli sakatlık yaşadı ve yemek yeme alışkanlıkları da onun başına dert oldu. Anderson, iyi oynadığı tüm maçlara bu kadar fazla yemek yememiş olarak çıkıyordu ve bu bir tesadüf olamazdı. O eğer profesyonel bir oyuncu olsaydı ve bu kadar McDonald’s yemeseydi, dünyanın en iyisi olabilirdi. Bunu tüm ciddiyetimle söylüyorum, o yalnızca rahat bir hayat sürmek istiyordu. Çok yetenekli ve kaliteli bir oyuncuydu, bundan dolayı takımda da oldukça popülerdi. Ama hiç profesyonel değildi, önüne ne koyulursa yiyordu.”

Anderson’un kariyeri

2007 - 2015 yıllarında Manchester United forması giyen Anderson, 181 maçta forma giyen Anderson, 7 gol 21 asistlik bir performansa imza atmıştı.

2018 - 19 sezonunu ise o dönem TFF 1. Lig’de mücadele eden Adana Demirspor’da geçiren Brezilyalı oyuncu, mavi - lacivertli formayı toplamda 15 kez terletmişti. Anderson, o sezondan sonra ise futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Anderson’un kariyerinde dört Premier Lig, bir Şampiyonlar ligi ve bir de FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu bulunuyor.