Rus milli takımı Tokyo Olimpiyatları'nda ilk altın madalyayı kazandı

Rus sporcu Vitalina Batsaraşkina, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda on metre havalı tabanca atış yarışında rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yarışan Rus milli takımına ilk altın madalya geldi. Rus sporcu Vitalina Batsaraşkina, on metre havalı tabanca atış yarışı finalinde Bulgar ve Çin rakiplerini yenerek birinci oldu.

24 yaşındaki Batsaraşkina finalde 240.3 puanı yakalayarak olimpik rekor kırdı. Bulgar sporcu Antoaneta Kostadinova 239.4 puanla ikinci, Çinli Jiang Ranxin 218.0 puanla üçüncü oldu.

Batsaraşkina’nın galibiyeti ile Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yarışan Rus milli takımını da ilk altın madalyasını kazanmış oldu. Daha önce 10 metre havalı tüfek atış yarışında Anastasiya Galaşina gümüş, taekwondocu Mihail Artamonov da 58 kilo karşılaşmasında Arjantinli rakibini yenerek bronz madalya kazanmıştı.

Batsaraşkina Rio de Janeiro'da düzenlen 2016 Yaz Olimpiyatları'nda aynı disiplinde gümüş madalyanın sahibi olmuştu.