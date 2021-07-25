Türkiye, son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yendi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i baştan sona üstün götürdüğü mücadele 3-0 yendi.
Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.
Eda Erdem Dündar: "Kızlara ilk olarak şunu söyledim: 'Oraya gittiğimizde nasıl bir ortamda olduğumuzu çok iyi anlayacaksınız çünkü artık siz de dünyanın en elit sporcuları arasındasınız.' İlk yaptığım iş, onlara çıktıkları seviyeyi hatırlatmaktı." #OlimpiyatOyunları pic.twitter.com/5J43SRYz3I— Socrates (@SocratesDergi) July 25, 2021
Ekip, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile yapacak. Müsabaka, TSİ 10.25'te başlayacak.
Erdoğan'dan tebrik
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla ay-yıldızlı takımın kaptanı Eda Erdem Dündar ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon konuşmasında kaptan Eda'ya, "Çok duygulandırdınız. Maçı da ilk setten itibaren izledim. Bütün kızlarımıza sevgilerimi iletiyorum. Salı günü inşallah İtalya maçını da izleyeceğim" dedi.
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