Türkiye, son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yendi

Eda Erdem Dündar: "Kızlara ilk olarak şunu söyledim: 'Oraya gittiğimizde nasıl bir ortamda olduğumuzu çok iyi anlayacaksınız çünkü artık siz de dünyanın en elit sporcuları arasındasınız.' İlk yaptığım iş, onlara çıktıkları seviyeyi hatırlatmaktı." #OlimpiyatOyunları pic.twitter.com/5J43SRYz3I